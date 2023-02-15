سعر الدولار أمام الليرة السورية اليوم الخميس 16 فبراير 2023 تحديث لحظة بلحظة، ارتفع سعر الدولار الأمريكي أمام الليرة السورية وفق شاشات التداول المحلية لصباح اليوم الخميس 16 فبراير 2023، وهو ما يدلل على أن الليرة السورية لا تزال تفقد الكثير من قيمتها أمام الدولار الأمريكي وبعض العملات الأجنبية الأخرى، وهو دلالة أيضا على هش الاقتصاد السوري منذ سنوات نتيجة الاقتتال والاحداث الجارية في المنطقة السورية.

كم سعر الدولار مقابل الليرة السورية اليوم الخميس؟

كم سعر الدولار مقابل الليرة السورية اليوم الخميس؟ الليرة السورية خسرت أكثر من 90% من قيمتها منذ نحو 11 عاماً على التوالي، أي منذ بدء الأحداث السورية الداخلية، والتي أدت إلى ضعف الاقتصاد السوري والعملة السورية أيضا، وبعد أن تصدرت عملية البحث عن سعر الدولار الأمريكي مقابل الليرة السورية في سوريا اليوم الخميس، قرر فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، نشر اخر تحديث لسعر الدولار مقابل الليرة في سوريا لليوم الخميس.

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سعر الدولار في سوريا اليوم الخميس في السوق السوداء

سعر الدولار في سوريا اليوم الخميس في السوق السوداء، السوق السوداء لصرف العملات هي قبلة معظم الناس، لأن أسعار تلك المنطقة تناسب من يتوجه لها، وفي التفاصيل فقد ارتفع سعر صرف الدولار في سوريا اليوم الخميس 16 فبراير 2023، في السوق السوداء إلى نحو 7000 آلاف ليرة للشراء، و7150 ليرة للبيع، مقابل 6675 ليرة للشراء، و6775 ليرة للبيع أمس الأربعاء.

سعر اليورو في سوريا اليوم الخميس

سعر اليورو في سوريا اليوم الخميس، على الرغم من أن أهم عملة يتم تداولها في الأسواق السورية بعد الليرة، هي الدولار الأمريكي، لكن هذا لا يعني أن السوريين لا يهتمون بسعر الدولار أمام اليورو الأوروبي، كون العملة الأوروبية من أبرز العملات المتداولة في سوريا ومعظم البلاد العربية، حيث أظهرت شاشات التداول، أن سعر صرف اليورو اليوم في سوريا ارتفع في السوق السوداء لحوالي 7537 ليرة للشراء، و7704 ليرة للبيع، مقابل 7150 ليرة للشراء، و7263 ليرة للبيع يوم أمس الأربعاء 15 فبراير 2023.