أسعار الذهب في سوريا اليوم الخميس 16-2-2023، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، سعر عيارات الذهب في سوريا، والذي شهد ارتفاعا طفيفا في تعاملات اليوم الخميس.

سعر الذهب في سوريا

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في سوريا: 149.912 ليرة، ما يعادل 59.68دولار.

سعر الذهب في سوريا عيار 22 اليوم الخميس

ووصل سعر جرام الذهب عيار 22 في سوريا، اليوم الخميس، 137.421 ليرة، ما يعادل 54.71 دولار.

سعر الذهب في سوريا عيار 21 اليوم الخميس

وسجل سعر الذهب اليوم في سوريا عيار 21 بالدولار، اليوم الخميس 131.177 ليرة، ما يعادل 52.22 دولار.

سعر الذهب في سوريا عيار 18 اليوم الخميس

أما سعر الذهب اليوم في سوريا عيار 18 سجل اليوم الخميس، 112.436 ليرة، ما يعادل 44.76 دولار.

سعر الذهب في سوريا عيار 14 اليوم الخميس

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 في سوريا: 87.449 ليرة، ما يعادل 34.81 دولار.

سعر الذهب في سوريا عيار 12 اليوم الخميس

سعر جرام الذهب عيار 12 في سوريا: 74.956 ليرة، ما يعادل 29.84 دولار.

سعر أوقية الذهب في سوريا اليوم الخميس

ووصل سعر أوقية الذهب في سوريا، اليوم الخميس، إلى 4.662.275 ليرة، ما يعادل 1.856دولار.

سعر الجنيه الذهب في سوريا اليوم الخميس

وسجل سعر الجنيه الذهب في سوريا اليوم الخميس، 1.049.412 ليرة، ما يعادل 417.76دولار.

سعر كيلو الذهب في سوريا اليوم الخميس

في حين بلغ سعر كيلو الذهب في سوريا، اليوم الخميس، 149.912.393ليرة، ما يعادل 59.678 دولار.