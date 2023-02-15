البنك المركزي الأوروبي يعتزم رفع معدلات الفائدة

يعتزم البنك المركزي الأوروبي رفع معدلات الفائدة خلال اجتماعه المقبل في آذار/مارس.

وقالت كريستن لاغارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي، نية المصرف رفع معدلات الفائدة بـ0,5 نقطة مئوية في آذار/مارس، في وقت تتوضح الآفاق الاقتصادية في منطقة اليورو.

وأضافت، أنه نظرًا إلى الضغوط التي تشكّلها معدّلات التضخم التي لا تزال مرتفعة خصوصًا بسبب أسعار الطاقة، هناك لدى البنك المركزي الأوروبي "نية لزيادة معدلات الفائدة بـ0,5 نقطة مئوية إضافية" خلال اجتماعه المقبل في آذار/مارس.

وأوضحت لاغارد، أن المصرف المركزي سينشر في آذار/مارس مجموعة جديدة من التوقعات الاقتصادية بطريقة تمكّن من "تقييم المسار المستقبلي لسياستنا النقدية".وشرحت لاغارد أن إبقاء معدّلات الفائدة "في مستوى مقيّد سيخفض في المستقبل التضخم عبر إبطاء الطلب وسيحمي أيضًا من خطر الزيادة المستمرة في توقعات التضخم" من جانب الأسر والشركات.

وتابعت لاغارد: "نتعهّد بإعادة التضخم إلى هدفنا على المدى المتوسط المتمثل بنسبة 2%، بموجب تفويضنا، وسنتخذ التدابير اللازمة لتحقيق ذلك".

وحسب التقارير الاقتصادية، فإنه في حال رفع البنك المركزي الأوروبي بالفعل معدلات الفائدة الشهر المقبل، فسيكون قد رفع معدّلاته ستّ مرات على التوالي منذ تموز/يوليو، ما يمثل في المجمل 3,5 نقطة مئوية. وبالتالي تقترب المعدّلات من مستوى يُسمّى "مقيّد"، يبطئ أكثر الاستهلاك والاستثمار بهدف تخفيف الضغط عن الأسعار.