نتنياهو يعقد جلسة مشاورات أمنية وحالة تأهب قصوى في الجيش

أفاد الاعلام العبري، بأن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو يعقد جلسة مشاورات أمنية مساء اليوم الأربعاء.

وقالت المعلقة في قناة "كان" العبرية، إن هذه الجلسة تأتى في ظل سلسلة العمليات الأخيرة واستعدادا لشهر رمضان خشية من تصاعد التوتر الأمني.

وأضافت أن الجلسة شارك فيها كبار قادة المؤسسة الأمنية إلى جانب وزراء من الكابينت السياسي والأمني.

وأوضحت كوهين، أن هناك إشارات غير واضحة حول منتدى "النقب" والذي من المقرر أن يُعقد الشهر القادم "مارس" ومن المقرر ان يشارك فيه وزير الخارجية الإسرائيلي..

وفي وقت سابق حذر رئيس الشاباك وزير الأمن "الإسرائيلي" بن غفير، أنه خطواته ستشعل الأوضاع في المنطقة.