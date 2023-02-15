عشرات القتلى جراء تحطم قارب قبالة سواحل ليبيا

لقي عشرات المهاجرين، اليوم الأربعاء، مصرعهم جراء تحطم قارب قبالة سواحل ليبيا.

وذكرت المنظمة الدولية للهجرة عبر "توتير"، إن 73 مهاجرا على الأقل فُقدوا ويُعتقد أنهم لقوا حتفهم بعد تحطم قارب قبالة السواحل الليبية، الثلاثاء.

وقالت المنظمة، إن 7 ناجين فقط تمكنوا من العودة إلى الشاطئ من القارب الذي كان يقل حوالي 80 شخصًا أفادت التقارير بأنهم كانوا في طريقهم إلى أوروبا.

وأضافت المنظمة الدولية للهجرة (IOM): إن أكثر من 4000 مهاجر أعيدوا إلى ليبيا منذ بداية عام 2022، 95 منهم قضوا بحرًا بينما فقد أثر 381 آخرين.

وأشارت إلى أنه “تم اعتراض (4013) شخصًا في منطقة وسط البحر الأبيض المتوسط ​​وإعادتهم إلى ليبيا منذ بداية العام”، مبينةً أن “من بين هؤلاء، هناك 122 قاصرًا”.

ووفق التقرير فإنه “في الفترة من 10 إلى 16 أبريل وحدها، أعيد 45 مهاجرًا”، موضحة أنه “منذ يناير الماضي، واجه 95 مهاجرًا مصيرهم المحتوم في محاولتهم عبور البحر الأبيض المتوسط”، بينما “سجّل 662 آخرون في عداد المفقودين”، مبينًا أن “في العام الماضي، أوقف 32425 مهاجرا وأعيدوا إلى ليبيا”.

وتابع التقرير: "إلى حادث غرق لمهاجرين، إذ “انقلب قارب خشبي صغير كان يحمل على متنه 35 شخصًا قبالة ساحل صبراتة في ليبيا”. وقد “تم انتشال ست جثث فقط بينما فقد أثر الـ29 الآخرين”.