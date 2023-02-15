الزعانين: الهجمة التي تشنها الحكومة الصهيونية على الأسرى ستتحطم أمام صمودهم

أكد الناطق الإعلامي لمؤسسة مهجة القدس للشهداء والجرحى والأسرى، تامر الزعانين، مساء اليوم الأربعاء 15 فبراير 2023، أن مصادقة الكنيست الصهيوني على قرار سحب الإقامة والجنسية تهدف إلى ترحيل صاحب الأرض والمتجذر فيها عن أرضه.

وشدد الزعانين في تصريح صحفي، على أن الاحتلال يذعن لمطالب ما يسمى بوزير "الأمن القومي" المتطرف إيتمار بن غفير الذي طالب قبل أيام بسحب الجنسية والإقامة من الأسرى.

وقال: "الاحتلال يقوم بشرعنة العقوبات الإجرامية بحق الأسرى عبر الكنيست الصهيوني"، مؤكداً أن الهجمة التي تشنها الحكومة الصهيونية على الأسرى ستتحطم أمام صمود وعزيمة الأسرى.

وختم تصريحه بالقول: "سحب الجنسية والإقامة لا يؤثر على الأسير الذي يدافع عن حقه وأرضه وهو يعلم علم اليقين أنه يدافع عن أرضه ومقدساته التي سلبها الاحتلال".

وصادقت الهيئة العامة في كنيست الاحتلال، الأربعاء، على مشروع قانون يقضي بسحب الجنسية أو الإقامة من أي أسير أو محرر من فلسطينيي الداخل والقدس المحتلة، وثبت حصوله على أموال من السلطة الفلسطينية بزعم تنفيذه عملية.