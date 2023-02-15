سلطات الاحتلال تعتزم هدم منزل منفذ عملية "كريات أربع"

أعلنت سلطات الاحتلال "الإسرائيلي"، مساء اليوم الأربعاء، نيتها هدم منزل منفذ عملية "كريات أربع" الشهيد محمد كمال الجعبري في الخليل، جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وقال الناطق باسم جيش الاحتلال: "ستعمل قوات الجيش خلال الساعات المقبلة في مدينة الخليل على هدم منزل منفذ عملية حاجز أشموريت التي قتل فيها رونين حنانيا يوم السبت 29 أكتوبر 2022 .

الجدير بالذكر، أن الشهيد الجعبري نفذ عملية إطلاق نار عند مدخل مستوطنة "كريات أربع"، أدت لمقتل مستوطن يدعى رونين حنانيا، وإصابة خمسة آخرين.

وأظهرت مقاطع فيديو الجعبري في حينه، وهو يرتدي "العباءة" ويطلق النار على عدد من المستوطنين، قبل أن يغادر المكان، ويعود إليه مرة ثانية.

وكان الجعبري متماسكا خلال إطلاقه النار تجاه المستوطنين، حتى باغته أحدهم قبالة بقالة صغيرة يملكها فلسطيني، بمحاذاة مستوطنة كريات أربع، فاستشهد على إثرها، ويبلغ من العمر 34 عاما، وله ثلاثة أبناء، ودرس الشريعة في جامعة الخليل الخاصة، ويعمل معلما في مدرسة جواد الهشلمون الأساسية الحكومية.