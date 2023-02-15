لجنة الطوارئ بسجون الاحتلال تؤكد مواصلتها في الخطوات التصعيدية

أكدت لجنة الطوارئ العليا في سجون الاحتلال، مساء اليوم الأربعاء، أنها ماضية في الخطوات التصعيدية المتدحرجة التي تم الاتفاق عليها.

وقال اللجنة في بيان صحفي، إنها ستواصل العصيان داخل السجون ورفض ما يسمى بالفحص الأمني، واتخاذ مجموعة من القرارات الأخرى التي سيتم الإعلان عنها قريباً.

قالت هيئة الأسرى، ونادي الأسير إنّ إدارة سجون الاحتلال أبلغت الأسرى بفرض عقوبات جماعية بحقّهم، ردًا على خطوات العصيان التي نفّذوها اليوم، رفضًا لإعلانها عن البدء بتطبيق إجراءات الوزير المتطرف (بن غفير).

وأوضحت الهيئة ونادي الأسير في بيان مشترك، أنّ إدارة السّجون، أعلنت عن أنّ العقوبات ستكون سارية منذ صباح يوم غد في عدد من السّجون.

ففي سجن "ريمون)"، تمثلت العقوبات المعلنة والتي ستبدأ بتنفيذها منذ صباح الغد، بإغلاق (الكانتينا)، وبعض المرافق يومي الجمعة والسبت، كذلك كل أسير يخرج من القسم، سيخرج مقييد اليدين، حتى إن خرج إلى عيادة السّجن، كذلك أعلنت عن حرمان الأسرى من الرياضة الصباحية، وهذه العقوبات ستبقى قائمة لطالما استمر الأسرى بالخطوات.

وفي سجن "نفحة" وعدا عن الإجراءات التي نفّذتها إدارة السّجون اليوم وأمس، والتي تمثلت بوضع أقفال على الحمامات الخاصة بالاستحمام، وقطع المياة السّاخنة، فقد أبلغت الإدارة الأسرى، بوقف الرياضة الصباحية، وإغلاق المرافق يوم الجمعة، كما وسيتم تقييد أي أسير يخرج من القسم، مهما كان سبب خروجه.

وفي سجن "عوفر"، أعلنت إدارة السّجون نيتها عن فرض عقوبات، في حال استمر الأسرى بتنفيذ خطواتهم، وتتمثل العقوبات على مستويين فردية وجماعية، وتشمل (الكانتينا، والزيارة) وتقسيم الفورة بحيث يتم استهداف نظام خروج الأسرى إلى ساحة السّجن، وتكون المدة المتاحة للأسير أقل مما هو عليه اليوم.

كما سحبت الإدارة البلاطات، وبعض الأدوات الأساسية من أحد الأقسام في سجن (جلبوع)، كخطوة تهديد للأسرى، وفي سجن (مجدو) كذلك أعلنت الإدارة عن جملة من التهديدات بحق الأسرى، تستهدف نظام الخروج إلى ساحة السجن، وسحب بعض الأدوات الأساسية من غرفهم.