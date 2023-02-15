تحقيق يكشف: قراصنة "إسرائيليون" تدخّلوا بانتخابات عشرات من دول العالم

كشف تحقيق دولي ، اليوم الأربعاء، عن مجموعة قرصنة إلكترونية "إسرائيلية"، مهمتها التدخّل في حملات الانتخابات السياسية في عشرات من دول العالم.

وفق التحقيق، شاركت فيه عدة صحف عالمية، والذي نشر في "الغارديان" البريطانية، فإنّ "المجموعة المعروفة باسم "فريق خورخي" تعمل بالخفاء منذ أكثر من عقدين"، وشمل التحقيق تصوير محادثات بكاميرا سرية، تحدّث خلالها ضابط الأمن "الإسرائيلي" السابق تال حنان أنّ خدماته، التي وصفها بأنها "عمليات خاصة"، أعطيت لوكالات استخبارات، وحملات سياسية وشركات خاصة في كل أنحاء العالم، وكانت بهدف واحد وهو التأثير في الرأي العام.

وذكر التحقيق، أنّ المجموعة "يقودها شخص باسم تال حنان (50 عاماً)، وقد خدم في الماضي في وحدة النخبة بجهاز الأمن الإسرائيلي".

وقال التحقيق أنّ المجموعة "تدخّلت في أكثر من 30 حملة انتخابات في أنحاء العالم، عن طريق نشر أخبار مضللة في شبكات التواصل الاجتماعي".

وأضاف أنّ "فريق خورخي" يسيطر على آلاف الحسابات المزيفة في شبكات التواصل الاجتماعي المختلفة، لا سيما منصات تويتر وفيسبوك وانستغرام، وحتى غوغل ولينكدإن وتلغرام ويوتيوب.

وتابع التحقيق: أن "حنان" يقدم خدماته عن طريق شركة إسرائيلية يطلق عليها "دمو-من"، وهي مسجلة في موقع تديره وزارة الأمن الإسرائيلية، بهدف تعزيز تصدير المنتجات الأمنية إلى العالم، بينما رفضت وزارة الأمن الإسرائيلية التعقيب على التحقيق.

المحادثات مع "حنان"، التي تمّ تسجيلها من خلال الكاميرا الخفية، جرت خلال الأشهر ما بين تموز/يوليو حتى كانون الثاني/ديسمبر من العام الماضي، بينها كان في مكتب الفريق في المنطقة الصناعية في مستوطنة "موديعين عيليت".

ووصف "حنان" أنّ طاقمه "يضمّ أشخاصاً عملوا في وكالات أمنية "إسرائيلية" مع خبرة في الاقتصاد، في شبكات التواصل والحملات وكذلك الحرب النفسية"، وقال إنّ "الفريق يمتلك 6 مكاتب في أنحاء العالم"، مشيراً في محادثاته إلى شقيقه زوهار ودوره في العمل.

وأضاف، للصحافي الذي كان يتحدث معه ويحمل كاميرا خفية، أنّ فريقه "هذه الأيام يشارك في حملة انتخابية في أفريقيا"، مؤكداً أنه "استكمل حتى الآن 33 حملة انتخابية، 27 منها كانت ناجحة".

ومع ذلك، قال حنان إنّ طاقمه "لم يكن متورطاً بصورة مباشرة في السياسة الأميركية"، وأوضح أنّ "الدفع كان عن طريق العملات المشفرة"، وقال إنّ "تكلفة تشغيل فريق لمصلحة حملة انتخابية يتراوح بين 6 حتى 15 مليون يورو".

كما يشير التحقيق إلى كيفية عمل "فريق خورخي"، إذ يتفاخر "حنان" بأنّه "يسيطر على أكثر من 30 ألف صورة حساب".

وعرض "حنان" للمحققين طريقة إنشائه حساباً باسم شخصية امرأة تدعى "صوفيا وايلد"، وقال "أنا أحب هذا الاسم.. بريطاني.. لديها بالفعل حساب بريد إلكتروني، وتاريخ ميلاد. كل شيء"، وكلّ العملية يقوم بها برنامج يعتمد الذكاء الاصطناعي بإشراف المتحكم فيه.

وحسب التحقيق فإنّ الفريق استخدم صوراً لأشخاص حقيقيين لإنشاء حسابات مزيفة، وفي حالة "صوفيا وايلد" تلك، اتضح أنّ المرأة التي استخدمت صورتها هي من أصل روسي وتعيش بالفعل في مدينة ليدز في المملكة المتحدة.

وعن كيفية حصوله على كل تلك الصور لأشخاص حقيقيين، قال "حنان" بأنّه "لا يستطيع أن يكشف له عن مصدر تلك الصور"، قائلاً له إنه "سيصبح من الواجب أن يقتله إن أخبره بذلك".