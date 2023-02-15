هل تم تحديد موعد صرف شيكات الشؤون؟ يسأل أكثر من 116 ألف في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة على موعد صرف مستحقات الشؤون الاجتماعية لعام 2023، حيث لم تُصرف أي دفعة من شيكات الشؤون لتلك الأسر المتعففة منذ بدء عام 2023، على الرغم من الوعودات التي تلقتها الأسر التي تعاني من فقر مدقع نتيجة عدم الالتزام من وزارة التنمية بصرف تلك المستحقات، حتى إنهم جمدوا صرف شيكاتهم قبل عامين لأكثر من 20 شهراً على التوالي.

متى صرف شيكات الشؤون الاجتماعية؟

متى صرف شيكات الشؤون الاجتماعية؟ هذا السؤال يخطر على بال الآلاف من الاسر المستفيدة والمدرجة على برنامج الدفعات النقدية الذي تموله السلطة مع الاتحاد الأوروبي ودول أخرى مانحة، كون مستحقاتهم تعتبر مصدر الدخل الوحيد بالنسبة لهم، وعند عدم تلقيهم تلك الدفعات فإنهم يعيشون أزمة معيشية واقتصادية خانقة، وبدوره يتواصل فريق عمل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، مع الجهات المختصة من أجل معرفة الموعد الرسمي لصرف مستحقات الشؤون الاجتماعية.

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الموعد الرسمي لصرف مستحقات الشؤون الاجتماعية غزة والضفة

الموعد الرسمي لصرف مستحقات الشؤون الاجتماعية غزة والضفة، كل المؤشرات تدل على إمكانية تأخير صرف مستحقات الشؤون النقدية، على الرغم من تخطي منتصف الشهر، إذ كانت الوعودات التي تلقاها المستفيدون من الشؤون الاجتماعية تفيد بأنها ستصرف نهاية شهر 12- 2022، ومع تأخر الصرف بدأت الأحاديث عن صرف مستحقات الشؤون مع بدء شهر يناير، ومع انتهاء شهر يناير بات الحديث عن بدء شهر فبراير 2023، لكن حتى اللحظة لا معلومات رسمية عن موعد صرف مستحقات الشؤون.

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متى صرف مستحقات الشؤون الاجتماعية وزارة التنمية

متى صرف مستحقات الشؤون الاجتماعية وزارة التنمية، أكثر من 81 أسرة متعففة من قطاع غزة تأمل بصرف مستحقاتهم المالية بأقرب فرصة ممكنة، بسبب الحصار المفروض عليهم وتعطل أرباب أسرهم عن العمل، وكذلك الأسر المتعففة في قطاع غزة وعددها أقل، تنتظر أيضاً بفارغ الصبر الإعلان عن موعد صرف مستحقات الشؤون الاجتماعية لأول دفعة لعام 2023 الجاري، ويتمنون صرفها بالقريب العاجل.