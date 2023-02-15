العمل الحكومي بغزة تقرر اعتماد يوم السبت القادم عطلة رسمية

قررت لجنة العمل الحكومي في قطاع غزة خلال جلستها الأسبوعية اليوم الأربعاء اعتماد يوم السبت القادم الموافق 18 فبراير 2023م، عطلة رسمية بمناسبة ذكرى الاسراء والمعراج.

و أصدرت اللجنة خلال جلستها عدة قرارات من بينها:

صرف مبلغ مالي لصالح وزارة النقل والمواصلات بغرض إتمام نقل الورشة الفنية لمنطقة المحررات جنوب مدينة غزة.

المصادقة على تشكيل مجلس شؤون المعابر والحدود

الموافقة على تسديد الديون المتراكمة على الموظفين العموميين من المستحقات لصالح الهيئات المحلية وفق بعض الضوابط.

إقرار نتائج المسابقات الخارجية، لتعيين عدد (4) مدراء عامين للشئون القانونية في المؤسسات الحكومية.