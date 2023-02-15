بث مباشر مباراة أرسنال ومانشستر سيتي في الدوري يلا شوت، مع قرب موعد مباراة بث مباشر مباراة ارسنال ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز، يبحث عشاق بث مباشر مباراة ارسنال ومانشستر سيتي على رابط مشاهدة المباراة التي تقام لحساب الجولة الـ12 من الدوري الإنجليزي الممتاز والتي تم تأجيلها بسبب لعب آرسنال مباراة مؤجلة بالدوري الأوروبي، لهذا متابعين الكرام عشاق الدوري الإنجليزي الممتاز وخاصة مباراة ارسنال ومانشستر سيتي، سنضع لكم في هذه المقالة التي سنخصص للحديث عن هذه المباراة النارية والتي يحتدم بها الصراع بين المركز الأول (ارسنال) والثاني ( مانشستر سيتي).

بث مباشر مباراة آرسنال ضد مان سيتي في الدوري الانجليزي

ومباراة ارسنال ومانشستر سيتي ستكون معروضة ومنقولة كما جرت العادة عبر شبكة قنوات بي ان سبورت القطرية التي تمتلك الحقوق في عرض مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز منذ أعوام ماضية، ووفقا لإعلان قناة بي ان سبورت فأن مباراة ارسنال ومانشستر سيتي ستكون معروضة مباشر عبر قناة beIN Sports 2 HD Premium وبتعليق الجزائري حفيظ دراجي.

بث مباشر مباراة أرسنال ومانشستر سيتي

مشاهدة مباراة ارسنال ومانشستر سيتي في الدوري ستكون تحت قيادة فريق التحكيم برئاسة الحكم: أنتوني تايلور، ومساعد حكم: غاري بيسويك، ومساعد حكم: آدم نون، وحكم رابع: دارين إنجلاند، أما حكم فار: جون بروكس، ومساعد فار: مارك بيري.





بث مباشر مباراة آرسنال ضد مان سيتي في الدوري

وضمن مقالنا بث مباشر مباراة أرسنال ومانشستر سيتي في الدوري يلا شوت، سنرفق لكم متابعين الكرام رابط مشاهدة مباراة ارسنال ومانشستر سيتي في الدوري، ولكن قبل ذلك سنوضح لكم التشكيل المتوقع لهذا المباراة، والتي يتربع ارسنال قبلها على صدارة ترتيب البطولة برصيد 51 نقطة، فيما يحتل فريق السيتي المركز الثاني برصيد 48 نقطة.

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مشاهدة مباراة أرسنال ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

وفي مقالنا بث مباشر مباراة أرسنال ومانشستر سيتي في الدوري يلا شوت، وحول تشكيلة مانشستر سيتي المتوقعة أمام ارسنال في الدوري لحساب الجولة الـ12 المؤجلة من يوم: 19/10/2022 بسبب لعب آرسنال مباراة مؤجلة بالدوري الأوروبي، من المتوقع أن يدخل المدرب: جوسيب غوارديولا.

تشكيلة مانشستر سيتي اليوم

في حراسة المرمى: إيديرسون مورايش.

وخط الدفاع: جواو كانسيلو، روبن دياش، آيميريك لابورت، نايثان آكي.

وخط الوسط: بيرناردو سيلفا، إيلكاي غوندوغان، كيفين دي بروينه.

وخط الهجوم: رياض محرز، فيل فودين، رحيم ستيرلينغ.

مشاهدة مباراة ارسنال اليوم

وضمن مقالنا بث مباشر مباراة أرسنال ومانشستر سيتي في الدوري يلا شوت، أما تشكيلة آرسنال المتوقعة أمام مانشستر سيتي، فوفقاً للعديد من وسائل الإعلام الإنجليزية، فان مدرب أرسنال، من المتوقع أن يدخل مباراة ارسنال و مانشستر سيتي بالتشكيل التالي: في حراسة المرمى: آرون رامسديل، وخط الدفاع: بن وايت - ويليام ساليبا - جابرييل - أولكساندر زينتشيكو، وخط الوسط: مارتين أوديجارد - توماس بارتي - جرانيت جاكا، وخط الهجوم: بوكايو ساكا - إيدي نيكيتاه - جابرييل مارتينيلي.





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مشاهدة مباراة مانشستر سيتي اليوم

وفي اطار كتابة مقالنا بث مباشر مباراة أرسنال ومانشستر سيتي في الدوري يلا شوت، ومشاهدة بث ارسنال ومانشستر سيتي ، ستكون معروضة ومنقولة كما العادة عبر موقع يلا شوت الرياضي المتخصص في عرض المباريات على مدار الساعة والوقت، والتي ستقام مباراة ارسنال ومانشستر سيتي عند الساعة العاشرة والنصف بتوقيت مكة المكة والعاشرة بتوقيت القدس الشريف والقاهرة، ولمشاهدة مباراة ارسنال ومانشستر سيتي عبر موقع يلا شوت اضغط هنـــــــــــــا