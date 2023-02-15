الية السفر عبر معبر رفح البري يوم غدٍ الخميس 16 فبراير 2023

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 03:55 م
15 فبراير 2023
معبر رفح
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نشرت وزارة الداخلية في غزة ، اليوم الأربعاء 15 فبراير 2023، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم الخميس 16 فبراير.

و وفقاً لإعلان وزارة الداخلية، فإن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم الخميس ستكون للحافلة الخامسة من كشف المسافرين رقم (2023/6)، و الحافلة الخامسة من كشف الجوازات المصرية رقم (2023/6).

و أكدت الوزارة على ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره، حيث لا يسمح بتأخر أي مسافر عن الموعد المعلن من قبل الهيئة، و التواجد في تمام الساعة 7:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

كما دعت لإحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر، و إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

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