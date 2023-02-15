تشكيلة مانشستر سيتي المتوقعة أمام آرسنال في الدوري اليوم، يواجه مانشستر سيتي غريمه متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز2023، مساء اليوم الأربعاء عند الساعة 9ونصف بتوقيت القاهرة وفلسطين، وعينه على الفوز وتحقيق الانتصار في هذه المباراة كمحاولة جديدة للمنافسة من قبل مانشستر سيتي على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز 2023، لهذا ستكون أنظار الكرة الإنجليزية اليوم وأيضا الأوروبية صوب ملعب الإمارات معقل الارسنال، لمعرفة نتائج المباراة النارية التي تجمع مانشستر سيتي وارسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشكيلة مانشستر سيتي المتوقعة أمام آرسنال

ومباراة مانشستر سيتي وارسنال التي ستكون معروضة عبر شبكة قنوات بي ان سبورت القطرية وخاصة beIN Sports 2 HD Premium وبتعليق حفيظ دراجي، ستكون تحت قيادة الحكم: أنتوني تايلور، ومساعد حكم: غاري بيسويك، ومساعد حكم: آدم نون، وحكم رابع: دارين إنجلاند، أما حكم فار: جون بروكس، ومساعد فار: مارك بيري.

تشكيلة مان سيتي ضد أرسنال في الدوري الإنجليزي

ومباراة مانشستر سيتي وارسنال ستكون مذاعة بتوقيت مكة المكرمة عند الساعة العاشرة والنصف وكذلك بتوقيت الدوحة العاصمة القطرية، وعند الساعة التاسعة والنصف بتوقيت القاهرة وفلسطين. وستكون معروضة عبر قناة بي ان سبورت بتعليق الجزائري الرائع حفيظ دراجي.





تشكيلة مانشستر سيتي اليوم

وحول تشكيلة مانشستر سيتي المتوقعة أمام ارسنال في الدوري لحساب الجولة الـ12 المؤجلة من يوم: 19/10/2022 بسبب لعب آرسنال مباراة مؤجلة بالدوري الأوروبي، من المتوقع أن يدخل المدرب: جوسيب غوارديولا.

في حراسة المرمى: إيديرسون مورايش.

وخط الدفاع: جواو كانسيلو، روبن دياش، آيميريك لابورت، نايثان آكي.

وخط الوسط: بيرناردو سيلفا، إيلكاي غوندوغان، كيفين دي بروينه.

وخط الهجوم: رياض محرز، فيل فودين، رحيم ستيرلينغ.

تشكيلة مان سيتي الرسمية لمواجهة ارسنال اليوم

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يشار إلى أن ارسنال يتربع على صدارة ترتيب البطولة برصيد 51 نقطة، فيما يحتل فريق السيتي المركز الثاني برصيد 48 نقطة.