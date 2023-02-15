تشكيلة آرسنال المتوقعة أمام مانشستر سيتي في الدوري، يواجه متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز 2023، ارسنال صاحب المركز الثاني مساء اليوم الأربعاء 15/2/2023م، مانشستر سيتي على أرضية إستاد الإمارات معقل فريق ارسنال، وعنيه على الفوز ومواصلة صدارة الدوري الإنجليزي خاصة بعد التعادل الأخير الذي فقد فيه ارسنال العديد من النقاط، لهذا سيكون ارسنال مطالباً فقط بتحقيق الفوز ومحاولة الابتعاد عن الوصيف مانشستر سيتي.

تشكيلة ارسنال امام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

ومباراة مانشستر سيتي وارسنال ستلعب لحساب الجولة الـ12 من الدوري الإنجليزي الممتاز، لقوة هذه المباراة ستكون هذه المباراة رقم واحد بين المباريات التي تقام لهذا اليوم خاصة مباريات دوري أبطال أوروبا وابرزها (بوروسيا دورتموند - تشيلسي).

ويتصدر آرسنال ترتيب البريميرليج، برصيد 51 نقطة، بفارق 3 نقاط عن مانشستر سيتي الوصيف، وللجانرز مباراة مؤجلة.





تشكيلة ارسنال امام مانشستر سيتي

وتشكيلة مباراة مانشستر سيتي وارسنال، وقبل أن نوضح لكم التشكيل المتوقع لمباراة مانشستر سيتي وارسنال، نلفت لكم متابعين الكرام أن مباراة مانشستر سيتي وارسنال ستكون منقولة عبر قناة بي ان سبورت القطرية خاصة قناة beIN Sports 2 HD Premium و beIN 4K HDRبتعليق حفيظ دراجي.

وتشيكلة مباراة مانشستر سيتي وارسنال في الدوري الإنجليزي، ستكون تحت مباراة الحكم: أنتوني تايلور، ومساعد حكم: غاري بيسويك، ومساعد حكم: آدم نون، وحكم رابع: دارين إنجلاند، وحكم فار: جون بروكس، ومساعد فار: مارك بيري

تشكيلة آرسنال المتوقعة أمام مانشستر سيتي

ووفقاً للعديد من وسائل الإعلام الإنجليزية، فان مدرب أرسنال، من المتوقع أن يدخل مباراة ارسنال و مانشستر سيتي بالتشكيل التالي: في حراسة المرمى: آرون رامسديل، وخط الدفاع: بن وايت - ويليام ساليبا - جابرييل - أولكساندر زينتشيكو، وخط الوسط: مارتين أوديجارد - توماس بارتي - جرانيت جاكا، وخط الهجوم: بوكايو ساكا - إيدي نيكيتاه - جابرييل مارتينيلي.