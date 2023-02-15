استعداداً لشهر رمضان.. بن غفير يعلن خطة لتجنيد 400 عنصر من شرطة الاحتلال في القدس

ذكرت صحيفة "إسرائيل اليوم" اليوم الأربعاء ان ما يسمى بـ "وزير الأمن القومي" بحكومة الاحتلال ايتمار بن غفير أعلن عن خطة طارئة لتجنيد اكثر من 400 عنصر من شرطة الاحتلال في مدينة القدس استعداداً لشهر رمضان.

و بحسب الصحيفة، فإن خطة بن غفير تتطلب تجنيد ما يزيد عن 400 عنصر جديد في شرطة الاحتلال بالقدس، للتعامل مع الواجهات التي قد تندلع في شهر رمضان القادم مع الشبان و السكان الفلسطينيين.

و لفتت "إسرائيل اليوم" الى أن خطة بن غفير تقتضي أيضاً تشجيع جنود "حرس الحدود" على الانتقال للخدمة العسكرية في القدس، من خلال الحصول على مكافأة مالية للجنود الذين ينتقلون للخدمة هناك تصل قيمتها الى 25 ألف شيكل.

و بالإضافة الى ذلك، سيتم منح الجنود رتب عسكرية جديدة تزيد من خلالها رواتبهم الشهرية بآلاف الشواكل، بحسب الصحيفة.