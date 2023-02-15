مسؤول "اسرائيلي": نخشى من اشتعال الاوضاع في القدس خلال شهر رمضان

نقلت صحيفة يديعوت احرنوت العبرية اليوم الأربعاء عن قائد حرس الحدود ، أمير كوهين، قوله إن جهاز "الأمن الإسرائيلي" يخشى تصعيد الأوضاع في مدينة القدس وخروجها عن السيطرة ، خاصة في شهر رمضان.

وفقًا للصحيفة، فقد أعرب كوهين عن قلقه إزاء تزايد عدد الفتية الفلسطينيين المشاركين في عمليات ضد أهداف متعددة في "إسرائيل" في القدس المحتلة.

وأوضح كوهين أنه تم الايعاز لجميع رجال الشرطة وحرس الحدود العاملين في مدينة القدس إلى اعتبار كل طفل أنه من منفذي العمليات.

و اشار كوهين الى أن القوات المنتشرة في مدينة القدس تتعرض لإطلاق نار ورشق حجارة وزجاجات حارقة كل يوم ، موضحًا أن انتفاضة جديدة تقترب.