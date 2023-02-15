الرابطة الإسلامية تنظم حملة تبديل الكتب الدراسية في الجامعة الإسلامية بغزة

نظمت الرابطة الإسلامية الإطار الطلابي لحركة الجهاد الإسلامي حملة خدماتية بعنوان كتاب وعطاء 4 في الجامعة الإسلامية بغزة.

وتضمنت الحملة استبدال الكتب الجامعية و الملخصات القديمة ليستفيد منها أكبر قدر من الطالبات بأقل تكلفة في ظل ما يعايشنه من ظروف اقتصادية صعبة داخل قطاع غزة.

ومن جابنها أكدت منسقة ملف الجامعات في غزة أ.أمل شلح الهدف من الحملة قائلة: كتاب وعطاء جاءت لتقديم يد العون للطالبات وتخفيف التكاليف الدراسية و بث روح التعاون و المشاركة بينهنَّ.

ولاقت الحملة تفاعلاً كبيراً ومشاركة واسعة من الطالبات.