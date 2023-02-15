الاحتلال يمنع اعادة تأهيل طرق في يعبد

أفاد رئيس بلدية يعبد امجد عطاطرة اليوم الأربعاء بان سلطات الاحتلال منعت بناء و اصلاح عدة طرق فرعية في منطقة "امريحة" التابعة لبلدة يعبد، كما اعتقلت سائق جرافة هناك.

و وفقاً لعطاطرة، فقد اعتقلت قوات الاحتلال سائق الجرافة محمد شناعة 24 عاماً، خلال قيامه بإصلاح و بناء طرق زراعية في العامرية و طلبت منه وقف أي عمال في المكان.

و قال: "الشارع الذي تحاول بلدية يعبد ترميمه يربط بين البلدة ببلدة المكحل و الحمام التابعتين للبلدة، كما يربط يعبد بمحافظة طولكرم من خلال المنحدرات الشرقية حيث يخدم مئات المزارعين و المواطنين.