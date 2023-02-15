موعد مباراة الهلال والفيحاء المؤجلة 2023 بالدوري السعودي

موعد مباراة الهلال والفيحاء المؤجلة 2023 والتي كامن من المقرر ان تنطلق اليوم الأربعاء ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين ، ويبحث مئات الآلاف من المشجعين في المملكة وخارجها عبر محرك جوجل الشهير بالإنترنت عن الإجابة التي توصلهم بشكل مباشر إلى موعد مباراة الهلال ضد الفيحاء حيث حرص فريق فلسطين اليوم الاخباري على وضع التفاصيل الكاملة حول هذه المباراة التي تم تأجيلها بقرار من الاتحاد الرياضي السعودي ونضيف لكم بعد هذه المقدمة تشكيلة الفريقين مع تردد قناة SSC الناقلة وكل ما عليكم الآن هو قراءة السطور حتى النهاية علما أن الفريق يقوم يوميا في نشر اخبار ومستجدات حول هذا الدوري المحلي وهو على النحو التالي :

موعد مباراة الهلال والفيحاء المؤجلة 2023

وفي هذه الفقرة نضع لكم الإجابة الحقيقية حول موعد مباراة الهلال والفيحاء المؤجلة 2023 حيث لم يتم الإعلان حتى كتابة هذه المقالة اليوم الأربعاء 15-2-2023 عن موعد هذه المباراة وفي حال تم الإعلان عنها سنوافيكم بكافة التفاصيل في مقالة لاحقة .

وعبر بيان لها ، أكدت رابطة الدوري السعودي للمحترفين ، أن قرار التأجيل جاء بعد اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لدراسة طلب نادي الهلال الذي عاد الأسبوع الماضي بالمركز الثاني من بطولة كأس العالم للأندية حيث خاص مباراته امام ريال مدريد وانتهت خمسة اهداف مقابل ثلاثة أهداف .

ونشير لكم إلى أن الهلال السعودي يمتلك 32 نقطة بفارق 5 نقاط عن النصر وبها يحتل المركز الرابع ، حيث وضعنا لكم تردد قنوات SSC على النايل سات وهو التالي التردد: 12523 · الاستقطاب: عمودي · معدل الترميز: 27500 · معامل تصحيح الخطأ: 5/6 ، ويمكن لكم ضبطته على الرسيفر من أجل مشاهدة المباراة بجودة عالية HD .

موعد مباراة الهلال السعودي والفيحاء المقبلة 2023

ولقد وضعنا لكم تشكيلة فريق الهلال السعودي المتوقعة التي يواجه أمام الفيحاء وهو على النحو التالي : إذ يتولى في حراسة المرمى اللاعب: عبد الله المعيوف.

ونواصل معكم تقديم التشكيلة للهلال ، إذ يأتي في خط الهجوم: أوديون إيجالو ، وفي خط الوسط جاء كل: كاريو، جوستافو كوريلا، ماريجا، فيتو، كذلك سالم الدوسري.

وفي خط الدفاع للهلال السعودي فقد جاء التالي: سعود عبد الحميد، جانج هيون، علي البليهي، ناصر الدوسري.

مباراة الهلال والفيحاء الموعد

وفي هذه الفقرات وضعنا لكم تشكيلة فريق الفيحاء أمام الهلال السعودي ضمن مباريات الجولة 17 من الدوري السعودي حيث جاء في خط الهجوم اللاعب: رامون لوبيز.

🚨🚨 غوليرمي بينهيرو :



- بعد تألقه في المونديال ، شيوخ نادي الهلال السعودي يرغبون بالتعاقد مع ايرتون لوكاس في منتصف العام , و لنتذكر بأن فلامنغو قد انتهى قريباً من شراء عقده , و النادي الذي يرغب بالتعاقد معه يجب ان يدخل في مفاوضات مع فلامنغو



pic.twitter.com/u1cb6BORGw — M (@is_rhm) February 15, 2023

أما في خط الوسط فقد جاء كل من اللاعب: ريكاردو، محمد أبوسبعان، عبد الرحمن السفري، بانا، سلطان مندش، وفي خط الدفاع فقط جاء كل من: أحمد بامسعود، حسين الشويش، سامي الخبيري، علي الزقعان.

ويتولى في حراسة المرمى اللاعب: فلاديمير.

وفي نهاية السطور التي تحدث بها فريق الموقع حول موعد مباراة الهلال والفيحاء المؤجلة 2023 نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .