فاجعة داخل الملعب: وفاة حارس مرمى بعد تصديه لركلة جزاء

أعلن في بروكسل عن وفاة حارس مرمى فريق فينكل سبورت البلجيكي أرنه إسبيل عن عمر ناهز الـ 25 عاماً، لأثناء مباراة امام فريق نادي فشتروشبيك في سياق منافسات دوري الهواة البلجيكي لكرة القدم.

وسقط الحارس إسبيل على الأرض بشكل مفاجئ بعد لحظات قليلة من نجاحه في صد ضربة الجزاء وسط ذهول ساد اللاعبين والجمهور داخل الملعب.

وقامت اجهزة الاسعاف المختصة باستخدام جهاز الصدمات الكهربائية، على امل انقاذ حياته وتم نقله الى المشفى الا انه توفي هناك.

وقال ستيفان ديفرشن، المدرب المساعد لفريق فينكل سبورت، في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية : "الكرة كانت لا تزال في اللعب، والحارس قام بأقصى سرعة ممكنة من أجل التصدي للكرة، ولكنه سقط سريعا".

وأوضح أن الامر كان مرعبا ، بعد رسالة افادت بان الحارس توفي .

وشارك اكثر من 1000 شخص في تشييع جنازة إسبيل وقد نشر نادي فينكل سبورت بيانا، اعلن فيه الحزن والحداد على وفاة أرنه إسبيل، مقدما التعازي لعائلته وأصدقائه على الحادث الأليم.