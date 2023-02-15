بالفيديو .. أردوغان يؤذن لرضيع ناجي من الزلزال المدمر

أذن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الاربعاء 15/2/2023 لمولودة حديثة نجت والدتها من الزلزال الذي ضرب تركيا، بعد ان نشرت وسائل التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو .

Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremzedeleri ziyaret etmek için gittiği hastanede yeni doğan bir bebeğin kulağına ezan okuyarak Ayşe Betül ismini verdi. pic.twitter.com/61Cu8yUdGl — Beyaz Gazete (@BeyazGazete) February 14, 2023

ويظهر أردوغان وفقا لمقطع الفيديو الذي يتم تداوله ، وهو يحمل طفلة حديثة الولادة بين يديه ويردد الآذان لها خلال زيارته للناجين في مدينة تشام ساكورا الطبية في منطقة باشاك شهير بإسطنبول ، وأطلق الرئيس التركي اسم "عائشة بتول" على الطفلة.

وأشاد المواطنون بموقف الرئيس التركي أردوغان، وتمنوا حياة سعيدة للطفلة.

وأدى الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا الاسبوع الماضي لمقتل أكثر من 41 شخصاً ودمار كبير في المنازل والبنية التحتية.