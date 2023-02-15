موعد أول يوم شهر رمضان 2023- فلكيا موعد شهر رمضان في السعودية

موعد شهر رمضان 2023- فلكيا موعد شهر رمضان في السعودية- موعد أول يوم شهر رمضان 2023 حيث يتساءل المسلمون حول العالم في مثل هذه الأوقات حول ميعاد حلول الشهر الفضيل، إذ بدأ العد التنازلي مع قدوم "رجب" المُحبب إلى القلوب وذلك في التقويم الهجري.

موعد أول يوم شهر رمضان 2023

ويحرص المسلمون في الدول العربية والعالم، على معرفة موعد شهر رمضان 2023 من أجل الاستعداد جيدا لاستقبال الشهر الكريم الذي يتطلب تجهيز النفس أولا ثم الأمور المادية التي يتطلبها شهر الصيام المفضل لنا جميعا.

و"شهر رمضان يتقدم من 10 إلى 14 يوماً تقريبا كل عام جديد عن العام الذي يسبقه، بالحساب الميلادي للسنة. لذا نحاول معرفة أول أيام الشهر الكريم في عامنا الحالي 2023".

موعد شهر رمضان 2023 في السعودية

وأضاف التقرير: تحدث الرؤية بعد غروب شمس يوم 29 من شهر شعبان، وفور رؤيته يعني ذلك أن شهر رمضان قد بدأ، وإذا تعثرت الرؤية ولم يظهر الهلال يجب إكمال شهر شعبان حتى يوم 30، وذلك وفقا لقول رسول الله (صلى الله عليه وسلم): "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غُمِّي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين".

وبحسب المصدر ذاته، تعقد المحكمة العليا السعودية جلسة تراءٍ لهلال شهر رمضان بمدينة حوطة سدير بمحافظة المجمعة، كما تستخدم أحدث الآليات والمراصد الفلكية من أجل التعرف على موعد أول يوم رمضان 2023 الذي قد يأتي موافقا للتوقعات الفلكية، فيصادف يوم الخميس 23 مارس 2023، وتحرص المحكمة العليا على تحري الدقة، وتدعو المواطنين إلى إبلاغها في حالة تيقنهم من رؤية الهلال.

وتابع التقرير: "تتعرف الإمارات العربية المتحدة على موعد أول يوم رمضان 2023 بعد اجتماع لجنة تحري هلال شهر رمضان المبارك، والتي تنعقد في دائرة القضاء في أبوظبي برئاسة وزير العدل وأعضاء اللجنة، وبعد صلاة المغرب تحدد رؤيتها للهلال أم لا، ووفق التقويم الهجري وتبعا للحساب الفلكي، يوافق شهر رمضان 1444 يوم الخميس 23 مارس 2023 في الإمارات".

موعد شهر رمضان 2023 في مصر

وأشار التقرير إلى أنه من المنتظر أن تقوم دار الإفتاء المصرية بإعلان نتيجة الرؤية الشرعية لهلال شهر رمضان يوم 29 شعبان 1444ه، الموافق 21 مارس 2023، ويتحدد بعدها إما أن يكون اليوم التاسع والعشرين هو المتمم لشهر شعبان، أو يكتمل الشهر حتى يومه الثلاثين. أي أن الرؤية، بحسب الإفتاء المصرية، ستكون مساء يوم 21 مارس.

وتابع: "عليه إما أن يكون أول يوم من شهر رمضان المبارك يوم 22 مارس أو 23 مارس. إلا أن الحسابات الفلكية ترجح أن يكون أول أيام الشهر الكريم يوم الخميس 23 مارس 2023".

تاريخ شهر رمضان 1444

وأردف التقرير: "غالبا ما يقام حفل رسمي وشعبي بمناسبة استطلاع شهر رمضان في قاعة الاحتفالات الكبرى بمركز مؤتمرات الأزهر بالقاهرة، وذلك بحضور أعضاء "هيئة كبار العلماء" و"مجمع البحوث الإسلامية" والمسؤولين الحكوميين، ومن أجل معرفة موعد أول يوم رمضان 2023 يتم التطلع لرؤية الهلال عبر الرؤية البصرية".

من المقرر إذا أتم رمضان 2023 شهرا كاملا بالحساب الفلكي، فمن المتوقع أن يوافق أول أيام عيد الفطر 2023 يوم السبت 22 أبريل.

واستدرك التقرير ذاته: "لكن إذا أثبت استطلاع هلال شهر شوال أن يوم 29 رمضان هو المتمم لشهر رمضان، يكون يوم الجمعة 21 أبريل هو أول أيام لعيد الفطر السعيد".

موعد شهر رمضان 2023 يتحدد بشكل غير رسمي سنويا فلكيا قبل قدومه بعدة أشهر عبر مراكز الفلك المختلفة، لكن يجب الانتظار لحسم الأمر حتى تعلن المعاهد والدور الرسمية المعتمدة في البلدان، من بينها المملكة السعودية.