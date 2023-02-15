الرشق: السعودية تفرج عن المهندس سليمان حداد ونجله

أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق اليوم الأربعاء 15/2/2023، أن السعودية أفرجت عن المهندس الفلسطيني سليمان حداد وابنه يحيى، حيث سيتوجها إلى اسطنبول.

وثمن الرشق، عالياً قرار المملكة العربية السعودية الإفراج عن م. الحداد ونجله، معتبراً ذلك خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح.

وعبر الرشق عن أمله، أن تتواصل هذه الخطوات الإيجابية بالإفراج عن باقي المعتقلين من أبناء الشعب الفلسطيني.

وأكد الرشق، حرص الحركة على بناء علاقات إيجابية مع الأشقاء في السعودية وجميع الدول الشقيقة في خدمة القضية الفلسطينية وأمّتنا العربية والإسلامية.