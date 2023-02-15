على غرار تركيا: خبير جيولوجيا أردني يتوقع تعرض الأردن زلزال مدمر

توقع خبير جيولوجيا في الأردن اليوم الأربعاء 15/2/2023، أن تتعرض المنطقة لزلزال مدمر، تتجاوز قوته حاجز ال 7.5 درجة على مقياس ريختر.

ومع إقرار أستاذ الجيولوجيا في الجامعة الهاشمية الدكتور مصدوق التاج، بأن موعد حدوث الزلازل يبقى في علم الغيب، إلا أنه أكد أن الزلزال سيقع في المنطقة مستقبلا، بقوة 7.5 درجة، اعتمادا على شواهد جيولوجية.

ويرى التاج، أن هناك تخزين لمقدار هائل من الطاقة في باطن الأرض، بسبب عدم تعرض المنطقة لزلزال كبير منذ ألف عام تقريبا، مبينا أن الزلازل القوية هي التي تكون فوق 7 درجات.

وقال خلال ندوة علمية أقامتها نقابة الجيولوجيين الأردنيين بالتعاون مع جمعية الثروات الطبيعية: " إن الكرة الأرضية مكونة من 7 صفائح كبيرة، و6 متوسطة، والبعض الأخر صغير وهي تغلق القشرة الأرضية".

وبين أستاذ الجيولوجيا، أنه يوجد في الأردن صدعين رئيسيين، وهما صدع وادي عربة في الجنوب، وصدع غور الأردن في الشمال.

وأشار التاج، إلى أن طول صدع البحر الميت التحويلي يصل إلى حوالي 1100 كيلومتر، وأنه، يبدأ من خليج العقبة وينتهي في جنوب تركيا، لافتا إلى أنه صدع إنزلاقي يساري، وهو يمر يمر في وادي عربة إلى البحر الميت ثم الأغوار.

وقال الأستاذ في علم الزلازل: "إن الحركة على صدع البحر الميت التحويلي بدأت قبل 15 مليون سنة، ومنذ ذلك الوقت إلى الآن ازاح الصدع الصفيحة العربية 107 كيلو مترات إلى الشمال، وفي آخر 5 ملايين سنة تحرك الصدع حوالي 45 كيلو متر".

يشار إلى أن الزلزال الذي تعرضت له تركيا وسوريا، خلال الأسبوع الماضي، بلغت قوته 7.7 درجات على مقياس ريختر، وأدى لسقوط أكثر من 120 ألف قتيل ومصاب، مع تعرض عشرات آلاف المباني للضرر.

وتواصل فرق الإغاثة والإنقاذ، البحث بين الأنقاض وركام المباني عن ناجين في المناطق التي ضربها الزلزال في تركيا وسوريا.

وقال خبراء إن مقدار الطاقة المنبعثة من الزلزال، تعادل قوة 500 قنبلة ذرية.