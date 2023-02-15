الشيخ خضر عدنان يواصل إضرابه عن الطعام لليوم ال"11"

يواصل الأسير الشيخ خضر عدنان القيادي في حركة الجهاد الإسلامي اليوم الأربعاء 15/2/2023 يومه الحادي عشر "11" في إضرابه المفتوح عن الطعام رفضاً لاعتقاله التعسفي.

مؤسسة مهجة القدس، أكدت أن محكمة سالم العسكرية الصهيونية مددت اعتقال الشيخ خضر عدنان القيادي في حركة الجهاد الإسلامي؛ لمدة 7 أيام جديدة بحجة استكمال التحقيق معه؛ حتى تاريخ 19/02/2023م.

والشيخ عدنان مُعتقل منذ 11 يوماً مضرباً عن الطعام منذ اليوم الأول ، ويتواجد حاليًا في العزل الانفرادي بقسم (3) العزل في ظروف قاسية من البرد وعدم توافر أغطية تقيه شدة الطقس وبرودته.

وكانت قوات الاحتلال قد أعادت اعتقال الشيخ عدنان في الخامس من شباط/ فبراير الجاري، وأعلن إضرابه عن الطعام منذ لحظة اعتقاله الأولى.

ولفت نادي الأسير إلى أن الأسير عدنان تعرض للاعتقال (12) مرة، وأمضى ما مجموعه في سجون الاحتلال نحو ثماني سنوات، معظمها رهنّ الاعتقال الإداريّ، خلالها خاض خمسة إضرابات سابقة، منها أربعة إضرابات رفضً لاعتقاله الإداريّ.