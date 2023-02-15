دعوات للعصيان المدني بعد فرض قيود مشددة على أهالي مخيم شعفاط

أطلق عدد من المقدسيين اليوم الأربعاء 15/2/2023 دعوات للعصيان المدني ، حيث فرضت سلطات الاحتلال ، قيوداً مشددة على المواطنين في مخيم شعفاط شمال غرب القدس المحتلة، ضمن سياسة العقاب الجماعي.

عدد كبير من أهالي المخيم انتظروا لفترات طويلة قبل السماح لهم بعبور الحاجز العسكري، ما تسبب بتأخرهم عن أعمالهم، فيما اصطفت طوابير طويلة من السيارات قرب الحاجز، وسط انتشار مكثف لقوات الاحتلال.

وقالت مراسلتنا إن قوات الاحتلال المتمركزة على حاجز شعفاط العسكري أعاقت وصول أهالي المخيم والمناطق المجاورة، خاصة الطلبة، إلى أماكن عملهم ومدارسهم.