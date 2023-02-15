بينها فلسطين..موعد إجازة الإسراء والمعراج 2023 في عدد من الدول العربية

يوافق تاريخ الإسراء والمعراج بالهجري السابع والعشرين من شهر رجب، حيث يحتفل المسلمون بهذه الذكرى كل عام في هذا التاريخ عن طريق تعظيم شعائر الله.

ويحرص الكثير من المسلمين على معرفة تاريخ الإسراء والمعراج بالهجري وكم سيوافق في الشهور الميلادية لهذا العام للاحتفال به، وذلك عن طريق إقامة الليل وقراءة القرآن الكريم والإكثار من ذكر الله عز وجل والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام.

من المعروف أن تاريخ الإسراء والمعراج بالهجري هو في ليلة السابع والعشرين من رجب في العام الثاني عشر من البعثة النبوية.

لكن لا يوجد أي دليل في السنة النبوية أو في القرآن الكريم على معاد هذه الحادثة، والتي قال الله تعالى عنها في كتابه الكريم:

"سُبْحانَ الَّذِي أَسْرى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بارَكْنا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آياتِنا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ".

كما ذكر الله تعالى دليل آخر عن حادثة الإسراء والمعراج:

"وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَى، عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى، إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى، مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى، لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى".

الإسراء والمعراج في أي شهر

يُقال أن حادثة الإسراء والمعراج حدثت في 27 من شهر رجب، ولكن لا يوجد دليل يوضح تاريخ الإسراء والمعراج بالهجري

في السنة النبوية أو في كتاب الله عز وجل. فقد ذُكرت تفاصيل هذه القصة فقط دون تحديد للشهر الذي حدثت فيه هذه الحادثة. من الأدعية المُستحب ذكرها في هذه المناسبة:

"اسألك اللهم بقدرتك التي حفظت بها يونس في بطن الحوت، ورحمتك التي شفيت بها أيوب بعد الابتلاء ألا تبق لي همًا ولا حزنًا ولا ضيقًا ولا سقمًا إلا فرجته، وإن أصبحت بحزن فأمسيني بفرح وإن نمت على ضيق فأيقظني على فرج، وإن كنت بحاجه فلا تكلني إلى أحدٍ سواك".

تاريخ الإسراء والمعراج بالهجري والميلادي

توافق ليلة الإسراء والمعراج 2023 من غروب شمس يوم الجمعة 17 فبراير، والذي يوافق 26 رجب حتى فجر يوم السبت

27 رجب الموافق 18 فبراير. يستحب في هذه الليلة الإكثار من الطاعات والأعمال الصالحة، والتي منها ما يلي:

صلاة قيام الليل.

ذكر الله تعالى والإستغفار.

الصلاة على النبي.

قضاء حوائج الناس.

إخراج الصدقات.

صيام نهارها.

صلة الرحم.

بر الوالدين.

إجازة الإسراء والمعراج 2023

أعلنت بعض الدول العربية عن منح يوم الإسراء والمعراج إجازة رسمية مدفوعة الأجر لجميع العاملين في الدولة، على أن يتم

تعويض من لديهم هذا اليوم إجازة من ضمن الإجازات الأسبوعية، حيث توافق إجازة الإسراء والمعراج يوم السبت الموافق 18 فبراير. من الدول التي تمنح يوم الإسراء والمعراج أجازة ما يلي:

المملكة العربية السعودية.

فلسطين.

المملكة العربية الأردنية.

المغرب.

لهذا لا يمكن تأكيد أن تاريخ الإسراء والمعراج بالهجري في شهر رجب، وذلك لأنه لا يوجد أي دليل على ذلك.

لكن اعتاد المسلمين على الاحتفال بهذه المناسبة المباركة في شهر رجب.