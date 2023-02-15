أقوى عبارات ورسائل تهنئة بليلة الإسراء والمعراج 2023 – 1444 هـ ، وأكثر من سبعة آلاف عملية بحث إلكترونية على محرك جوجل الشهير تم رصدها في الفترة الأخيرة حيث قام فريق فلسطين اليوم الإخباري في نشر هذه المقالة حيث يحيي المسلمين هذه المناسبة الدينية التي خصصها الله عزوجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بكل فرحة وسرور كبيرة بليلة الإسراء والمعراج وهي إحدى الذكريات الإسلاميّة المهمّة وبمجرد استكمال باقي قراءة السطور سيكون لديكم المقدرة في تبادلها بين الأهل والأصدقاء بمُناسبة عَزيزة وعَميقة في قلوب أمّة الإسلام ونطلب منكم المواصلة في المتابعة حتى النهاية وهو التالي :

عبارات تهنئة بليلة الإسراء والمعراج 2023

أولا: في أول عبارة من تهنئة بالأسراء والمعراج فقد جاءت : اللهم في ليلة الإسراء والمعراج ،نُشهدك أننا نحبّك ونُحب من يحبّك، فأغمرنا بفضلك، واجعلنا من أصحاب نبيّك محمد في جنّات النّعيم.

ثانيا: في ثاني عبارة من تهنئة بالأسراء والمعراج فقد جاءت : إنّ مناسبة الإسراء والمعراج تبعث فينا على تأجيج مَشاعر المحبّة في الله، للوُصول إلى المكانة السّامية ومُرافقة الرّسول محمّد -صلّى الله عليه وسلّم- في جنّات النّعيم.

ثالثا: في ثالث عبارة من تهنئة بالأسراء والمعراج فقد جاءت : بكامل المحبّة والإيمان نستقبل مع أمّتنا مناسبة الإسراء والمعراج التي تزيدنا ثباتًا على دين الحق، وتزيدنا قربًا بمن يحرص على نُصحنا بالثّبات، فكلّ عام وأنتم بخير.

رابعا: في رابع عبارة من تهنئة بالأسراء والمعراج فقد جاءت : ربّما لم تخترع اللغات أيّة عبارات أو كلمات قادرة على توصيف مَشاعرنا التي تفيض في تلك الّكرى، فنختصر الكلام بالحمد والشّكر لله على نعمة الإسلام الحق.

اجمل رسائل تهنئة الاسراء والمعراج 2023 - 1444

ولقد وضعنا لكم اجمل رسائل تهنئة الاسراء والمعراج 2023 – 1444 ، وهي على النحو التالي: أولا: أرسل أحلى أبيات القصائد والشعر للتهنئة بالليلة السعيدة متباركين.

ثانيا: وفي الرسالة الثانية ، أنثر لكم روح وريحان لأحباب الرحمن أسأل الله أن يجعل البسمة لكم عادة وحديثكم عبادة ومناسباتكم سعادة وفرحة وسرور.

ثالثا: وفي الرسالة الثالثة ، في ذكرى إسراء المصطفى أرسل لكم باقة مملؤة بالورد والكلمات الجميلة وكل عام وأنتم بخير.

رابعا: وفي الرسالة الرابعة ، كل عام والأمة الإسلامة بألف خير.

خامسا: وفي الرسالة الخامسة ، شاهد نبينا الجنات وعرج لسابع سماء جعلنا وإياكم من أهل الجنة أجمعين.

سادسا: وفي الرسالة السادسة ، زادت الصلة بين الأرض والسماء بمعراج المصطفى إلى سدرة المنتهى متباركين.

سابعا: وفي الرسالة الثامنة ، فاحت رائحة الزهور العطرة تهنئ بمسرى أبيها الرسول.

ثامنا: وفي الرسالة التاسعة ، غردت الطيور فرحة بمسرى أبيها الرسول.

تاسعا: وفي الرسالة العاشرة ، إلى الغالي في حياتي تجية مليئة بالزهور بمناسبة يوم الإسراء أقدم لك أحلى هدية.

عاشرا: وفي الرسالة العاشرة ، أقدم لك أجمل العطور والزهور في ذكرى ليلة إسراء ومعراج الرسول متباركين.

الحادية عشرة ، وفي الرسالة الحادية عشرة ، اللهم بلغ هذا الوجه يوم الإسراء وهو مسروراً، وزود وجه نوراً.

الثانية عشرة ، وفي الرسالة الثانية عشرة ، من نسيم مكة والكعبة المشرفة أهدي إليك سلامي لأغلى الأحبة في ذكرى المعراج بالمصطفى.

عبارات تهاني بالإسراء والمعراج جميلة

أولا: في الرسالة الأولى من عبارات تهاني بالإسراء والمعراج جميلة ، بنسيم وعبير الرحمة والمغفرة حبيت أقولك: كل عام وأنت بخير.

ثانيا: في الرسالة الثانية ، الكون أضاء بنور ذكرى معراج سيد الأنبياء محمد عليه الصلاة والسلام.

ثالثا: في الرسالة الثالثة ، أرسل حنين وشوق إلى أهلى وأحبائي وأهنيكم بالمعراج وعساكم من عواده، وكل عام وأنتم بخير.

رابعا: في الرسالة الرابعة ، اللهم بارك لهؤلاء الأشخاص في ليلة الإسراء الشريف وأنلهم شفاعة المصطفى آمين يا رب العالمين.

خامسا: في الرسالة الخامسة ، في ليلة الإسراء والمعراج ضوى القمر وبصاحب الإسراء سرى البشر نبارك لكم هذه الليلة.

سادسا: في الرسالة السادسة من عبارات تهاني بالإسراء والمعراج جميلة ، يا طيور المحبة قدمى لهم أجمل التهاني بالإسراء والمعراج.

تفاصيل حادثة الاسراء والمعراج

أجمل دعاء الاسراء والمعراج 2023 – 1444 هـ

ولقد وضعنا لكم دعاء الاسراء والمعراج ، وهو التالي: أولا: وفي الدعاء الأول : اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك، عدل في قضاؤك اسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدًا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي.

ثانيا: وفي الدعاء الثاني من دعاء الاسراء والمعراج ، اسألك اللهم بقدرتك التي حفظت بها يونس في بطن الحوت، ورحمتك التي شفيت بها أيوب بعد الابتلاء ألا تبق لي همًا ولا حزنًا ولا ضيقًا ولا سقمًا إلا فرجته، وإن أصبحت بحزن فأمسيني بفرح وإن نمت على ضيق فأيقظني على فرج، وإن كنت بحاجه فلا تكلني إلى أحدٍ سواك.

ثالثا: وفي الدعاء الثالث من دعاء الاسراء والمعراج ، اللهم أنك لا تحمل نفسًا فوق طاقتها فلا تحملني من كرب الحياة ما لا طاقة لي به وباعد بيني وبين مصائب الدنيا كما باعدت بين المشرق والمغرب.

رابعا: وفي الدعاء الرابع من دعاء الاسراء والمعراج ، يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعال لما تريد لك الحمد ولك الشكر على جميع النعم، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك..اللهم يا حي يا قيوم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حميد مجيد.

وفي نهاية المقالة التي تحدثنا حول أقوى عبارات ورسائل تهنئة بليلة الإسراء والمعراج 2023 – 1444 هـ نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .