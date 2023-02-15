بكم سعر الذهب النهارده في مصر الأربعاء 15-2-2023 عيار 21 و18 للبيع والشراء بالمصنعية ، وتشهد أسعار الذهب في هذه الأيام بتعاملات الأسواق استقرارًا إلى حد ما وهو ما طمئن التجار والباعة والمستهلكين وفي هذا الاطار قام فريق فلسطين اليوم الاخباري في وضع التفاصيل الكاملة بخصوص هذا الامر حيث يترتب على الجميع من الان المواصلة في المتابعة حتى الوصول إلى النهاية وهو التالي :

سعر الذهب في مصر الأربعاء 15-2-2023

كما وجاء متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية على النحو التال:

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء عيار 24 عند مستوى بيع 1,943 شراء 1,954 جنيه

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء عيار 22 عند مستوى بيع 1,781 شراء 1,791 جنيه

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء عيار 21 عند مستوى بيع 1,700 شراء 1,710 جنيه

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء عيار 18 عند مستوى بيع 1,457 شراء 1,466 جنيه

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء عيار 14 عند مستوى بيع 1,133 شراء 1,140 جنيه

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء عيار 12 عند مستوى بيع 971 شراء 977 جنيه

سعر الاونصة بيع وصل 60,423 شراء 60,778 جنيه

سعر الجنيه الذهب وصل بيع 13,600 شراء 13,680 جنيه

سعر الكيلو وصل بيع 1,942,857 شراء 1,954,286 جنيه

سعر الذهب في مصر عيار 21 بكم النهارده

ولقد جاء متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في مصر بالجنيه المصري على النحو التالي :

الوحدة جنيه مصري دولار أمريكي

اسعار الذهب عيار 24 1,819 جنيه $59.46

سعر الذهب عيار 22 1,667 جنيه $54.51

اسعار الذهب عيار 21 1,591 جنيه $52.03

اسعار الذهب عيار 18 1,364 جنيه $44.60

سعر الذهب عيار 14 1,061 جنيه $34.69

سعر الذهب عيار 12 909.37 جنيه $29.73

سعر الذهب عيار 9 682.03 جنيه $22.30

اسعار أوقية الذهب 56,563 جنيه $1,849

اسعار جنيه الذهب 12,731 جنيه $416.25

اسعار كيلو الذهب 1,818,737 جنيه $59,463

سعر الذهب في مصر جميع العيارات

كما وجاء متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في مصر بعملة جنيه مصري على النحو التالي :

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

14 فبراير 1,826 1,598 1,370 1,065 913.04

13 فبراير 1,820 1,593 1,365 1,062 910.14

12 فبراير 1,831 1,602 1,373 1,068 915.54

11 فبراير 1,826 1,598 1,370 1,065 913.07

10 فبراير 1,829 1,601 1,372 1,067 914.64

9 فبراير 1,825 1,597 1,369 1,065 912.68

8 فبراير 1,832 1,603 1,374 1,069 915.86

7 فبراير 1,823 1,595 1,367 1,063 911.36

6 فبراير 1,816 1,589 1,362 1,059 907.80

5 فبراير 1,816 1,589 1,362 1,060 908.18



وفي نهاية المقالة التي حرص الفريق على نشرها حول بكم سعر الذهب النهارده في مصر الأربعاء 15-2-2023 عيار 21 و18 للبيع والشراء بالمصنعية نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .