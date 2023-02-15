تفاصيل سعر غرام الذهب في سوريا اليوم الأربعاء 15-2-2023

سعر غرام الذهب في سوريا اليوم الأربعاء الموافق 15-2-2023 عيار 21 و18 للبيع والشراء بالمصنعية ، وقام فريق فلسطين اليوم الاخباري في وضع التفاصيل الكاملة التي نتحدث من خلالها عن أسعار الذهب في سوريا في تعاملات اليوم بالأسواق حيث وصل سعر عيار 21 يوم امس عند مستوى 130,703 ليرة أي ما يعادل 52.03 دولار وعن باقي التفاصيل فقد جاءت بعد هذه المقدمة وهو التالي :

سعر الذهب في سوريا اليوم الأربعاء 15-2-2023

سعر غرام الذهب في دمشق اليوم، شراء: 366,000 ، مبيع: 374,000 .

سعر غرام الذهب في الحسكة اليوم، شراء: 355,000 ، مبيع: 363,000 .

سعر غرام الذهب في حلب اليوم، شراء366,000 ، مبيع: 374,000 .

سعر غرام الذهب في ادلب اليوم، شراء: 353,000، مبيع: 361,000.

سعر الذهب في سوريا اليوم عيار 21

كما وجاء متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في سوريا بدون مصنعية على النحو التالي:

الوحدة سعر الذهب بالليرة السورية

سعر الذهب في سوريا اليوم عيار 24 عند مستوى بيع 388,571 شراء 388,000 ليرة

سعر الذهب في سوريا اليوم عيار 22 عند مستوى بيع 356,190 شراء 355,667 ليرة

سعر الذهب في سوريا اليوم عيار 21 عند مستوى بيع 340,000 شراء 339,500 ليرة

سعر الذهب في سوريا اليوم عيار 18 عند مستوى بيع 291,429 شراء 291,000 ليرة

سعر الذهب في سوريا اليوم عيار 14 عند مستوى بيع 226,667 شراء 226,333 ليرة

سعر الذهب في سوريا اليوم عيار 12 عند مستوى بيع 194,286 شراء 194,000 ليرة

الاونصة بيع 12,084,571 شراء 12,066,800

الجنيه الذهب بيع 2,720,000 شراء 2,716,000

الكيلو بيع 388,571,429 شراء 388,000,000

سعر الذهب في سوريا اليوم

أسعار الذهب في سوريا اليوم عيار 18

ولقد جاء متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في سوريا بالليرة السورية على النحو التالي :

الوحدة ليرة سورية دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 149,371 ليرة $59.46

سعر الذهب عيار 22 136,925 ليرة $54.51

اسعار الذهب عيار 21 130,703 ليرة $52.03

اسعار الذهب عيار 18 112,030 ليرة $44.60

سعر الذهب عيار 14 87,134 ليرة $34.69

سعر الذهب عيار 12 74,686 ليرة $29.73

اسعار أوقية الذهب 4,645,445 ليرة $1,849

اسعار جنيه الذهب 1,045,624 ليرة $416.25

اسعار كيلو الذهب 149,371,222 ليرة $59,463

سعر الذهب في سوريا اليوم للبيع والشراء

كما وجاء متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في سوريا بعملة ليرة سورية على النحو التالي :

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

14 فبراير 149,912 131,177 112,436 87,449 74,956

13 فبراير 149,839 131,112 112,381 87,406 74,919

12 فبراير 150,792 131,946 113,096 87,963 75,396

11 فبراير 150,791 131,945 113,095 87,962 75,395

10 فبراير 150,700 131,866 113,027 87,909 75,350

9 فبراير 150,356 131,565 112,769 87,708 75,178

8 فبراير 151,535 132,596 113,653 88,396 75,767

7 فبراير 151,171 132,278 113,380 88,184 75,586

6 فبراير 151,055 132,176 113,293 88,116 75,527

5 فبراير 150,651 131,823 112,990 87,880 75,325

وفي نهاية المقالة التي تحدثنا بها حول سعر غرام الذهب في سوريا اليوم الأربعاء الموافق 15-2-2023 عيار 21 و18 للبيع والشراء بالمصنعية نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .