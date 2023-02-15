"مهجة القدس": الأسيران مخلوف ورداد يدخلان عامهما الـ (22) في سجون الاحتلال



أفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى اليوم الأربعاء 15/2/2023؛ أن الأسيرين المجاهدين باسل عاطف محمد مخلوف "عجاج" (46 عامًا) وجاسر عفيف محمد رداد (48 عامًا) وكلاهما من بلدة صيدا بمحافظة طولكرم شمال الضفة المحتلة، أنهيا إحدى وعشرين عامًا في الأسر ويدخلان اليوم عامهما الثاني والعشرين على التوالي في سجون الاحتلال الصهيوني.

وأوضحت مهجة القدس أن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلتهما بتاريخ 15/02/2002م، وأصدرت المحكمة الصهيونية بحقهما حكمًا بالسجن المؤبد؛ بالإضافة إلى عشرين عامًا، بتهمة انتمائهم وعضويتهم في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين؛ والمشاركة في عمليات للسرايا ضد جنود الاحتلال ومستوطنيه.

جدير بالذكر أن الأسير باسل مخلوف ولد بتاريخ 18/08/1977م؛ وهو متزوج ولديه اثنان من الأبناء، والأسير جاسر رداد ولد بتاريخ 28/06/1975م؛ وهو متزوج ولديه أيضًا اثنان من الأبناء، ويقبع الأسيران مخلوف ورداد حاليًا في سجن رامون.



