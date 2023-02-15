تفاصيل الأحوال الجوية اليوم …أجواء شديدة البرودة وأمطار غزيرة

قالت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية إن الأجواء شديدة البرودة تسيطر على الأراضي الفلسطيني اليوم وغداً ، حيث تكون درجات الحرارة منخفضة اليوم الأربعاء 15/2/20223 خاصة في المناطق الجبلية وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق.

الراصد الجوي ليث العلامي، قال لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن البلاد تتأثر خلال اليوم وغدا بكتلة هوائية باردة إلى شديدة البرودة قطبية المنشأ، يرافقها تساقط الأمطار بشكل متواضعة محدودية الشمولية والانتشار والكثافة على عكس المنخفض الأخير.

وقال العلامي : إن "كميات الأمطار في هذا المنخفض أقرب أن تكون محلية متباعدة ومتقطعة مع درجات حرارة متدنية وشديدة البرودة"، مشيرًا إلى أن الحرارة، تكون أقل من معدلاتها المعتادة وتتراوح ما بين درجتين لثلاثة وأربع درجات مئوية فقط، خلال ساعات الليل المتأخرة والفجر والصباح وذلك في المناطق الجبلية والمنخفضة.

وبينت الأرصاد الجوية أن الجو يبقى غدا الخميس باردا في معظم المناطق الجو شديد البرودة خاصة في المناطق الجبلية وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق خاصة الوسطى والجنوبية .

والجمعة، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا خاصة في المناطق الجبلية ، والرياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .