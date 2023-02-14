بعد 212 ساعة من الزلزال: إنقاذ رجل (77 عاماً) من تحت الأنقاض في تركيا

أفادت وسائل إعلام تركية، اليوم الثلاثاء 14/2/2023، أن طواقم الإسعاف أنقذت رجلاً يبلغ من العمر 77 عاماً من تحت الأنقاض في أديامان التركية بعد نحو 212 ساعة من الزلزال.

تتقلص الآمال بالعثور على المزيد من الناجين من تحت الأنقاض، بعد مرور أكثر من أسبوع على الزلزال الهائل الذي أودى بحياة أكثر من 37 ألف شخص في تركيا وسورية حتى الآن، وفق أحدث حصيلة غير نهائية حذرت الأمم المتحدة من أنها قد "تتضاعف".

ومع دخول كارثة الزلزال يومَها الثامن، ارتفع عددُ الضحايا إلى أكثر من 39 ألف قتيل، إلى جانب أكثر من 120 ألفاً و262 مصاباً، فضلاً عن مئات آلاف المشرّدين.