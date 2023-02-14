الاحتلال يُؤجل محاكمة الصحافية المقدسية لمى غوشة

أجّلت محكمة الاحتلال "الإسرائيلية" في القدس المحتلة، اليوم الثلاثاء 14/2/2023، محاكمة الصحافية المقدسية لمى غوشة (30 عاماً)، إلى 21 مارس المقبل، وأبقت عليها قيد الحبس المنزلي.

وكانت نيابة الاحتلال، قدمت العام الفائت، لائحة اتهام ضدّ غوشة، وطالبت بإبقائها رهن الاعتقال، حتّى انتهاء الإجراءات القانونية ضدها.

وتتّهم النيابة العامّة غوشة باستعمال حسابها عبر "فيسبوك" لنشر عبارات تدعم وتتماهى مع منظمات وصفتها بـ"الإرهابية"، منها حركة الجهاد الإسلامي، وتحرّض على العنف.

وبحسب لائحة الاتهام، فقد نشرت غوشة عبر "فيسبوك" محتوى باللغة العربية نال انتشاراً، و"وفّر منصة للآخرين للتعبير عن دعمهم للمحتوى" الذي نشرته.

وذكرت لائحة الاتهام أنّه بعد يوم من اتفاق وقف إطلاق النار الذي أنهى العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، في شهر أغسطس/ آب الماضي، نشرت غوشة صورة لعدد من أفراد "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، وهم ملثمون ويحملون أسلحة، فيما كُتب على الصورة: "مع المقاومين دائماً وإلى الأبد".

كذلك، اتهمت بنشر 4 منشورات بعد استشهاد إبراهيم النابلسي، وصفته فيها بالقدوة والرمز.