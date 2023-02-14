أسعار الذهب اليوم في السعودية الأربعاء 14 فبراير 2023- واصل سعر الذهب في السعودية الهبوط لليوم الرابع خلال تداولات الأربعاء 15 فبراير/ شباط 2023، مخالفة الاتجاه الصعودي للمعدن النفيس عالمياً، حيث تحتل السعودية المركز السادس عالمياً في احتياطي الذهب والعملات الأجنبية على مستوى العالم بقيمة 460 مليار دولار خلال عام 2022، وتسبقها الهند بقيمة 563 مليار دولار.

أسعار الذهب اليوم في السعودية

واشترى المستهلكون في السعودية ما قيمته 10.9 مليار ريال (2.9 مليار دولار) من المجوهرات والسبائك والعملات الذهبية خلال 2022.

وأظهرت بيانات مجلس الذهب العالمي أن السعوديين اشتروا ذهبا بكميات بلغت 237 طنا خلال أكثر من 5 سنوات، وتحديدا منذ بداية عام 2017 حتى نهاية الربع الأول من عام 2022.

أورد التقرير الفصلي لمجلس الذهب العالمي، أن الطلب الاستهلاكي على الذهب في السعودية ارتفع بنسبة 6% في الربع الأول من عام 2022، إلى 11.7 طن، قياسا على 11 طنا في الربع المماثل من العام السابق.

وسجل الطلب الاستهلاكي على المعدن النفيس نحو 44.2 طن في العام الماضي، و31.1 طن في 2020، و46 طنا في 2019، و49.6 طن في عام 2018، ثم 54.4 طن في عام 2017.

وارتفع الطلب على الحلي والمجوهرات الذهبية في السعودية بنسبة 16% في الربع الأول من العام 2022، إلى 9.1 طن، مقابل 7.8 طن في الربع المماثل من 2021.

أسعار الذهب اليوم في السعودية الأربعاء

ورصد التقرير انخفاض الطلب على العملات والسبائك الذهبية في المملكة بنسبة 18% على أساس سنوي في الربع الأول من العام إلى 2.6 طن، مقارنة مع 3.2 طن بالفترة المقابلة من 2021.

وبلغ نصيب الفرد من الطلب على الذهب في السعودية 1.2 غرام للفرد، مرتفعا من 0.9 غرام في عام 2020، ومقتربا من مستويات ما قبل الجائحة البالغة 1.3 غرام في 2019.

كم سعر الذهب اليوم في السعودية للبيع والشراء؟

نزل سعر غرام الذهب عيار 24 اليوم في السعودية ليصل إلى 224.28 ريال (59.77 دولار)، مقابل 223.63 ريال بنهاية تعاملات أمس، بحسب منصة "gold-price-today.com".

كما انخفض سعر غرام الذهب عيار 18 اليوم في السعودية ليبلغ 168.21 ريال (44.83 دولار)، مقابل 167.73 ريال بآخر تداولات أمس.

سعر غرام الذهب عيار 21 في السعودية

تراجع سعر الذهب في السعودية غرام عيار 21 إلى 196.25 ريال (52.30 دولار)، مقابل 195.68 ريال في نهاية تداولات أمس الإثنين.

سعر الجنيه الذهب في السعودية

وتراجع سعر الجنيه الذهب في السعودية اليوم عند مستوى 1570 ريالاً (418.39 دولار)، كما هبط سعر أوقية الذهب إلى 6975 ريالا (1859 دولار).

يشار إلى أن الذهب عيار 24 معفي من الضرائب في السعودية، إلا أن هناك ضريبة على مصاريف صك وصناعة السبائك بقيمة 5%، أي أن الضريبة ليست على قيمة السبيكة بل فقط على مصاريف صناعتها.

تحركات سعر الذهب عالميا اليوم

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، مع تراجع الدولار فيما يترقب المستثمرون بيانات التضخم الأمريكية التي يمكن أن تحدد الخطوات التالية للسياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وزاد الذهب في التعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 1861.93 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0645 بتوقيت جرينتش بعد أن هبط إلى أدنى مستوياته منذ أوائل يناير/ كانون الثاني في الجلسة السابقة. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 1870.60 دولار.

والذهب حساس بشدة لارتفاع أسعار الفائدة نظرا لأن ذلك يزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة ذلك الأصل الذي لا يدر عائدا.

وقال كريستوفر وونج الخبير الاستراتيجي في أو.سي.بي.سي إف.إكس "إذا أظهر اتجاه تراجع التضخم في الولايات المتحدة علامات على التباطؤ (حتى ولو مؤقتا)، فإن الحذر بشأن التشديد النقدي من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي قد يؤثر سلبا على معنويات المخاطرة والذهب، بينما يُحتمل أن يجد الدولار مزيدا من الدعم".

ويترقب المستثمرون باهتمام بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكيين لشهر يناير/ كانون الثاني المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم. وتوقع اقتصاديون في استطلاع لرويترز ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي 0.5 على أساس شهري.

وأضاف وونج أنه إذا جاء مؤشر أسعار المستهلكين أقل من المتوقع فمن المحتمل أن يتحمل الاحتياطي الاتحادي إبطاء رفع أسعار الفائدة "وهو ما قد يعني استئناف تراجع الدولار وانتعاش الذهب".

وتتوقع أسواق المال أن يصل معدل الفائدة المستهدف للاحتياطي الاتحادي إلى ذروته عند 5.188 بالمئة في يوليو تموز مقابل النطاق الحالي الذي يتراوح بين 4.5 و4.75 بالمئة.

وهبط مؤشر الدولار 0.2 بالمئة، مما يجعل الذهب المسعّر بالعملة الأمريكية أقل تكلفة للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ظلت الفضة دون تغير يذكر في المعاملات الفورية عند 21.97 دولارا للأوقية وارتفع البلاتين 0.1 بالمئة إلى 954.76 دولار بينما صعد البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1569.07 دولار.