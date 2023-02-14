الأسير الجريح علاء عوضات يرقد بالمستشفى بوضع صحي خطير

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، مساء اليوم الثلاثاء، أن الأسير علاء عوضات من أريحا، يرقد في قسم العناية المكثفة في مستشفى "هداسا عين كارم" بالقدس، بوضع صحي خطير.

ونقلت الهيئة عن محاميها كريم عجوة، عقب عيادته للأسيرين الجريحين علاء وحسن عوضات من أريحا، في مستشفى "هداسا عين كارم"، أن الأسيرين ما زالا بحاجة لرعاية حثيثة لمتابعة حالتهما الصحية بعد إصابتهما برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي .

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي أصابت الشابين عوضات واعتقلتهما خلال اقتحامها مخيم عقبة جبر في السادس من شهر شباط الجاري.

وأوضح عجوة أن الأسير حسن عوضات يرقد في قسم العظام ووضعه مستقر بعد إجراء عملية جراحية له، حيث تم وضع بلاتين في قدميه، علما أنه قد أصيب برصاص جيش الاحتلال في قدمية وكتفه .

وبخصوص حالة الأسير علاء عوضات، أفاد عجوة أنه موجود في قسم العناية المكثفة في المستشفى ووضعه الصحي خطير، حيث ما زال تحت التخدير وأجهزة التنفس .

وأشارت الهيئة إلى أنه من المقرر أن تعقد يوم الخميس المقبل جلسة تمديد توقيف للأسيرين عوضات في محكمة الاحتلال العسكرية في "عوفر"، بدون حضور الأسيرين بسبب حالتهما الصحية.