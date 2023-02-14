أبطال أورويا2023: ميلان يتقدم على توتنهام مبكراً بقدم دياز

تقدم فريق ميلان الإيطالي على نظيره توتنهام الإنجليزي بنتيجة 1-0، خلال المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على ملعب سان سيرو، ضمن منافسات دور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا.

واحتل ميلان وصافة ترتيب المجموعة الخامسة بدوري الأبطال، حيث حصد 10 نقاط من ست مباريات، وبفارق ثلاث نقاط عن المتصدر تشيلسي.

وعلى الجانب الآخر فقد تصدر الفريق الإنجليزي المجموعة الرابعة، برصيد 11 نقطة من ست مباريات، وبفارق نقطة وحيدة عن الوصيف آينتراخت الألماني.

ويأمل نادي ميلان الإيطالي في استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية، قبل خوض مباراة الإياب الذي سيقام في معقل نادي توتنهام هوتسبير، بالعاصمة البريطانية، لندن.

التذبذب هو عنوان ميلان في الآونة الأخيرة، فـ"الروسونيري" منذ انطلاق عام 2023 تجرعوا مرارة الهزيمة 5 مرات، مرتان في الديربي أمام إنتر في الدوري الإيطالي وكأس السوبر، ولكن بدأ الفريق الإيطالي في استعادة توازنه نسبيًا بعد الفوز على تورينو في آخر التجارب قبل قمة توتنهام.

على الجانب الآخر يفتقد "السبيرز" توتنهام يعاني من تذبذب النتائج حاله حال ميلان، فبعد الفوز على مانشستر سيتي، تعرض لهزيمة ثقيلة من ليستر برباعية مقابل هدف هذا الأسبوع بالدوري الإنجليزي.

التقى توتنهام بنظيره ميلان في 4 مناسبات سابقة، ولم يفلح الروسونيري في تحقيق الانتصار في أي منهم، بينما تمكن السبيرز من تحقيق الفوز في مباراتين، والتعادل حسم مواجهتين.

انقسمت مواجهات توتنهام وميلان إلى مواجهتين في الدوري الأوروبي، موسم 1971 - 1972، ومواجهتين في بطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2010 – 2011، وسجل ميلان هدفين مقابل 4 أهداف لصالح توتنهام.