فلكياً موعد شهر رمضان المبارك 2023- موعد شهر رمضان في الدول العربية، موضوع مهم يسأل عنه الكثيرون، حيث أنه من الأشهر الفضيلة والتي ينتظرها المسلمون حول العالم على أحر من الجمر، فهو شهر حافل بالخير والمسرات والرحمة.

موعد شهر رمضان 2023

ونقدم لكم في وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، موعد شهر رمضان المبارك 2023، حيث من المتوقع أن يكون أول أيام رمضان المبارك يوم 23 مارس 2023، ويتم استطلاع الهلال للعام الهجري يوم 29 شعبان 1444 هـ، بحسب دار الإفتاء المصرية.

وتشير الحسابات الفلكية التي أعلنها أن هلال 1444هـ، سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة السابعة و24 دقيقة بتوقيت القاهرة المحلي، يوم الثلاثاء الموافق 29 من شعبان هـ.

وبالعام الميلادي يكون يوم 21 مارس 2023، وذلك اليوم سوف يكون يوم الرؤية لاستطلاع هلال رمضان المبارك.

وعادًة ما تختلف رؤية هلال شهر رمضان من بلد إلى أخرى، إذ تعتمد بعض الدول على الرؤية الشرعية بينما تعتمد دول أخرى على الحسابات الفلكية.

شهر رمضان 2023

شهر رمضان يكون في التاسع من السنة القمرية، حيث يأتي بعد شهر شعبان، ويتبعه شوال، فهو أحد أركان الإسلام الخمس.

وصيامه فرض على كل مسلم ومسلمة، عاقل بالغ.

أما عن فرائض الصوم، يجب على المسلم أولاً أن يعقد نية الصوم من الليل، لأن الصوم عبادة فلا تصح إلا بنية وهي واجبة في أول الشهر للشهر كله ما لم يفصل بينهما بفطر.

والإمساك عن الطعام والشراب، من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم الصائم أن يجرح صومه بشيء.

وفي حديث يقول صلى الله عليه وسلم: "ليس الصيام من الأكل والشرب، إنما الصيام من اللغو والرفث، فإن سابك أحد أو جهل عليك فلتقل: إني صائم، إني صائم".