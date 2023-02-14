11 قتيل منذ بداية العام: إصابة خطيرة في جريمة إطلاق نار بالداخل المحتل

أصيب شاب (29 عاما)، مساء اليوم الثلاثاء 14/2/2023، بجراح وصفت بـ"الخطيرة"، من جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار في بلدة جديدة المكر في الداخل المحتل.

وذكرت مصادر طبية، أن المصاب نقل بواسطة طواقم الإسعاف إلى "المركز الطبي للجليل" في نهريا، لاستكمال العلاج.

ولم تعرف هوية الضحية بعد أو الدوافع الكامنة وراء ارتكاب الجريمة.

وبلغت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري، 11 قتيلا، آخرهم الشاب محمد عبد الحليم وتد (40 عاما) في قرية جت المثلث، يوم الجمعة الماضي.

ويشهد المجتمع العربي في الداخل، تصاعدا خطيرا ومستمرا في أحداث العنف والجريمة، في الوقت الذي تتواطأ فيه أجهزة الأمن الإسرائيلية من منظمات الإجرام وتتقاعس عن القيام بعملها للحد من أعمال العنف والجريمة.

وبلغت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي، خلال عام 2022، 109 قتلى بينهم 12 امرأة؛ وفي عام 2021، تم توثيق أكثر من 111 جريمة قتل في المجتمع العربي في رقم قياسي غير مسبوق.

ويأتي ذلك وسط تعزز شعور المجرمين بإمكانية الإفلات من العقاب، حيث يعتقد منفذو إطلاق النار أن كل شيء مباح بالنسبة لهم، علما بأن معظم الجرائم مرتبطة بالسوق السوداء وتصفية الحسابات بين عصابات الإجرام.