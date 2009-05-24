الأسد: على العرب التمسك بحقوقهم وعدم تجزئتها

فلسطين اليوم: وكالات

دعا الرئيس السوري بشار الأسد العرب الى التمسك بحقوقهم وعدم تجزئتها اثناء لقائه الأحد الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى، كما اعلن مصدر رسمي. وقالت وكالة الانباء السورية (سانا) أن الرئيس السوري أكد "ان على العرب التمسك بحقوقهم ومواقفهم وعدم تجزئتها تحت عناوين بادرات واشارات حسن نية".

ونقلت الوكالة ايضا عن الاسد قوله "ان العرب عبروا مرارا عن مثولهم للمرجعيات الدولية وبقيت اسرائيل الوحيدة التي ترفض هذه المرجعيات".

ويزور موسى سوريا للمشاركة في اعمال الدورة السادسة والثلاثين لوزراء خارجية دول منظمة المؤتمر الاسلامي الذي يعقد في دمشق من 23 ولغاية 25 أيار (مايو).