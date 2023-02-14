تركيا: ارتفاع حصيلة وفيات الزلزال إلى 35 ألفا و418

أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، اليوم الثلاثاء 14/2/2023، ارتفاع عدد وفيات الزلزال جنوبي البلاد إلى 35 ألفا و418 شخصاً.

وأشارت "آفاد" في بيان إلى إجلاء نحو 196 ألف شخص متضرر من الزلزال من الولايات التي أصابتها الكارثة.

وأفادت بأن 35 ألفا و249 عامل بحث وإنقاذ يعملون في المناطق المنكوبة بمن فيهم الفرق الدولية.

وأوضحت أن عدد أفراد فرق البحث والإنقاذ القادمين من دول أخرى بلغ 9 آلاف و456 فردا.

ولفتت إلى أن اجمالي عدد العناصر العاملة في منطقة الزلزال من مختلف المؤسسات والجهات الرسمية وغير الرسمية بلغ 249 ألفا و89 شخصا.

وفجر 6 فبراير/ شباط ضرب زلزال مزدوج جنوب تركيا وشمال سوريا، بلغت شدة الأول 7.7 درجات والثاني 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.