الدولار في لبنان يخترق مستوى قياسي ويتجاوز 74 ألف ليرة لبنانية

على وقع الأحداث الجارية، اخترق الدولار مستوى قياسياً جديداً صباح اليوم الثلاثاء 14/2/2023، بتجاوزه 74 ألف ليرة لبنانية للمرة الأولى، بعدما سجل عقب افتتاح السوق هذا اليوم في السوق السوداء هامشاً وسطياً بين 71 ألفاً و200 ليرة للشراء، و71 ألفاً و800 للمبيع، وفقاً لتطبيق "ليرة أغريغايتور" الذي يحتسب متوسط الأسعار المتداولة، لكنه ما لبث لاحقاً أن انخفض إلى 70 ألفا وما دون.

سعر الدولار مقابل الليرة في لبنان

ولايزال السعر المعتمد من "مصرف لبنان" المركزي على منصة "صيرفة" 43600 ليرة، فيما السعر الرسمي كانت السلطات النقدية والمالية قد قررت رفعه من 1500 ليرة إلى 15 ألفاً.

وفيما تجاوز سعر الصرف في السوق السوداء التي تشهد طلباً قوياً فوق عتبة 74 ألف ليرة، يأتي الصعود الجديد لسعر الدولار رغم الحملة الأمنيّة التي شملت من تعتبرهم السلطات "حيتان" الصرّافين المتلاعبين بمصير العملة الوطنية، وذلك بعدما أقفل دولار السوق السوداء أمس الاثنين دون مستوى 70 ألف ليرة.

وبعد وقت قصير، وتحديداً بعد الساعة 11 بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت، بلغ سعر الدولار "الأسود" هامشاً بين 72 ألفاً و500 ليرة و73 ألفاً.

ثم ما لبث سعر الدولار قبل الساعة الواحدة ظهرا بقليل، أن واصل مساره الصعودي الجامح متجاوزا 74 ألف ليرة، وجرى تداوله بين 74 ألفا و74 ألفا و500 ليرة.

ورغم جهود المكافحة الظاهرة والمسوّق لها في الإعلام، فإن حركة صرّافي الشوارع والأرصفة لا يبدو أن تغييراً قد طرأ عليها، فالمارة والسائقون بإمكانهم بيع الدولار وشراؤه على الطرق بعملية بسيطة مع هؤلاء لا تستغرق دقائق، بما يشير إلى أن انفلات السوق بلغ حداً لم تعد تنفع معه الإجراءات التي يبدو أن جهودها لا تزال عبثية.

وفيما سرت أنباء عن أن المصارف قد تفك إضرابها اعتباراً من غد الأربعاء، بما قد يُهدّئ من اضطراب الأسواق، لم تدم القمة الجديدة للدولار طويلاً، فقبل بلوغ الساعة الثانية بعد الظهر فوجئ المواطنون بهبوط حاد لسعر الصرف إلى 70 ألف ليرة وما دون، وسط بلبلة كبيرة لم يُعرف معها لا سبب الارتفاع الحاد ولا الهبوط الشديد.