رسميًا: السعودية تستضيف كأس العالم للأندية 2023

قرر الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، إسناد مهمة تنظيم النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم للأندية2023، فى المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 12 حتى 22 ديسمبر من العام الجارى 2023.

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، عبر تغريدة في "تويتر"، استضافة المملكة العربية السعودية لبطولة كأس العالم للأندية لعام 2023 الجاري بشكل رسمي.

وتستضيف السعودية البطولة لأول مرة.

وتنطلق البطولة في 12 ديسمبر من العام الجاري، وحتى 22 من الشهر ذاته.

وكانت صحيفة "الرياضية" السعودية، ذكرت فى وقت سابق اليوم الثلاثاء، فإن الإتحاد السعودي ينتظر الموافقة على إستضافة كأس العالم للأندية وذلك في القرار المقرر الإعلان عنه الأسابيع المقبلة.

وأكدت الصحيفة، إن الإتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، يفاضل بين الملف السعودي وملفات أخرى لإستضافة كأس العالم للأندية.

وأوضحت، إن الإتحاد الدولي، يشترط على الدولة المستضيفة لمونديال الأندية، دففع رسوم تبلغ قيمتها 25 مليون دولار، بالإضافة إلى تحمل تكاليف إقامة الفرق المشاركة والضيوف في المسابقة العالمية.

كانت المغرب قد إستضافت منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2022، والتي توج بها ريال مدريد للمرة الخامسة مؤخرًا.