بالفيديو شاهد| ماذا يفعل فريق الإنقاذ الصيني لضحايا الزلازل..؟

يقيم فريق البحث والإنقاذ الصيني مراسم وداع للجثث التي ينتشلها من تحت الأنقاض جراء الزلزال المزدوج الذي ضرب جنوب تركيا قبل أسبوع.

ويعمل الفريق الصيني المؤلف من 290 فردًا في ولايات أدي يمان وقهرمان مرعش وملاطية التي ألحق الزلزال فيها أضرارًا كبيرة.

ويحيي أفراد من الفريق الصيني الجثث التي ينتشلونها برفقة عناصر إدارة الطوارئ والكوارث التركية "آفاد" من تحت أنقاض مجمع "حياة" السكني الذي دمره الزلزال في ملاطية.

الانحناء احترامًا.. هكذا يودع الفريق الصيني جثث زلزال تركياhttps://t.co/Q5ZrtGBU0t pic.twitter.com/f3Ze63SQ0P — يني شفق العربية (@YeniSafakArabic) February 13, 2023

وخلال مراسم التحية، يخلع أفراد الفريق الصيني خوذهم وينحنون أمام الجثة قبل توديعها.

وفي 6 شباط/ فبراير الجاري، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجة، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجة ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.