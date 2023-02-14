الخارجية الفلسطينية: ازدواجية المعايير الدولية تُشجع "إسرائيل" على ارتكاب الجرائم

قالت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء" إن ازدواجية المعايير الدولية تُشجع دولة الاحتلال على ارتكاب المزيد من الجرائم ضد الشعب الفلسطيني".

وأدانت الوزارة، جريمتي القتل خارج القانون بحق الطفل محمود ماجد العايدي (17 عاما)، الذي ارتقى خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم الفارعة جنوب طوباس فجرا، والشاب هارون رسمي أبو عرام الذي ارتقى اليوم متأثرا بإصابته قبل عامين برصاص الاحتلال في مسافر يطا جنوب الخليل.

واعتبرت الوزارة أن هذه الجرائم الجديدة جزءا لا يتجزأ من مسلسل القتل اليومي بحق أبناء شعبنا وبغطاء وموافقة المستوى السياسي.

وحملت الوزارة الحكومة "الإسرائيلية" المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذا الاقتحام الدموي بما رافقه من جرائم ترتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وطالبت الخارجية في بيانها، بموقف دولي وأميركي فاعل لإجبار دولة الاحتلال على وقف هذا التصعيد الإجرامي، داعية الجنائية الدولية إلى سرعة الانتهاء من تحقيقاتها وإصدار مُذكرات جلب واستدعاء لمرتكبي هذه الجرائم، بما يضع حدا لإفلات "إسرائيل" من العقاب.