الاحتلال يعتزم سحب الإقامة من والد منفذ عملية "راموت" حسين قراقع

قالت وسائل إعلام "إسرائيلية"، مساء اليوم الثلاثاء14/2/2023م " إن وزير داخلية الاحتلال يعتزم سحب الإقامة من والد منفذ عملية راموت".

وبحسب صحيفة "معاريف"، فأن "القائم بأعمال وزير الداخلية ميخائيل ملكيئيلي دراسة سحب الإقامة من والد منفذ عملية راموت حسين قراقع".

ويوم الجمعة الماضية11/2/2023م، استشهد الشاب حسين قراقع برصاص قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، عقب تنفيذه عملية دهس في مدينة القدس المحتلة، أسفرت عن مقتل 3 مستوطنين وإصابة 6 آخرين وصفت جراح بعضهم بالخطيرة.

يذكر أن سلسلة من عمليات إطلاق النار والطعن نفذت خلال الأيام الماضية وأبرزها مدينة القدس المحتلة أسفرت عن مقتل أكثر من 11 مستوطن وجندى "إسرائيلي"، رداً على الانتهاكات "الاسرائيلية" والتوغل الذي تتبعه حكومة الاحتلال الفاشية المتطرفة في دماء أبناء شعبنا الفلسطيني في جنين والقدس ومدن الضفة الفلسطينية المحتلة.