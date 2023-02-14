العشرات يشيعون جثمان الشهيد هارون أبو عرام في الخليل

شيع العشرات من أبناء شعبنا الفلسطيني في بلدة يطا جنوب الخليل، اليوم الثلاثاء14/2/2023م، جثمان الشهيد الشاب هارون أبو عرام، الذي ارتقى متأثرا بإصابته من قبل قوات الاحتلال قبل نحو عامين.

وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى يطا الحكومي، وتمت الصلاة على جثمانه في مسجد الصادق الأمين بمنطقة رقعة وسط البلدة، بعد إلقاء نظرة الوداع عليه في منزل عائلته.

وأقيمت جنازة ومراسم عسكرية للشهيد قبل مواراته الثرى.

واستشهد الشاب هارون أبو عرام من الخليل، اليوم الثلاثاء، متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال "الإسرائيلي" قبل عامين.

وأعلن مستشفى يطا الحكومي، ارتقاء المواطن هارون أبو عرام من مسافر يطا متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال قبل نحو عاميّن.

يشار إلى أن أن الشهيد أبو عرام أصيب بالشلل برصاصة جندي إسرائيلي في ١/١/٢٠٢١.