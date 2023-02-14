بالصور شهاب : الاحتفاء بالمتفوقين هو انتصار للإرادة الفلسطينية

نظمت الرابطة الإسلامية الإطار الطلابي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، ظهراليوم الثلاثاء14/2/2023م، حفلاً لتكريم الطلاب المتفوقين في الفصل الدراسي الأول بعنوان "الطريق إلى القدس"، في مدرسة أبو عبيدة بن الجراح الثانوية للبنين شمال غزة.

وحضر الاحتفال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين الأستاذ داود شهاب، مسؤول ملف المدارس في الرابطة الإسلامية الأستاذ جلال بصل ، مسؤول الرابطة الإسلامية في شمال غزة الأستاذ صلاح المدهون، مسؤول ملف المدارس في الإقليم الأستاذ مؤمن أحمد وأهالي الطلاب المتفوقين.

في كلمة له، هنأ أ.داود شهاب الطلاب المتفوقين على تفوقهم ، داعياً للجد والاجتهاد وبذل قصارى الجهد للوصول لأعلى الدرجات، لأن تحرير فلسطين لا يأتي بالسلاح فقط بل يحتاج لجيل واعٍ ومثقف يحمل هم القضية الفلسطينية.

وأكد شهاب أن كل نجاح وتفوق هو انتصار للإرادة الفلسطينية الحيّة، وأن هذا الشعب قادر على مواجهة التحديات والشعب الفلسطيني لا يستسلم أبداً.

وأضاف :" أن هذه الصورة التي نلتقي اليوم لنرسمها تغيظ أعدائنا فهم لا يريدون أهل علم ولا أهل جهاد ولا يريدون أهل صمود وثبات ؛ إنما يريدون أن يعم الجهل وتعم الفوضى الأخلاقية في هذا البلد ويصورون الشعب الفلسطيني للعالم بأنه بعيد عن الحضارة".

وأشاد شهاب بصمود أهل القدس الذين يثلجون صدورنا في كل صباح ومساء، كما استحضر أيضاً بطولات كتيبة جنين في التصدي للاحتلال كل يوم من خلال الشباب المجاهد والعقول الفذة كأمثال مؤسسها الشهيد جميل العموري.

من جهته، رحب مدير المدرسة الأستاذ زياد الدعس بوفد الرابطة الإسلامية، شاكراً إياهم على جهدهم المبذول والبارز في خدمة المسيرة التعليمية و معبراً عن سعادته بهذا الاحتفال.

وخلال هذا الاحتفال قدمت الرابطة الإسلامية درع شكر وتقدير للأستاذ علي حويلة بمناسبة بلوغه سن العطاء في المسيرة التعليمية.

في ختام الاحتفال كرمت الرابطة الإسلامية الطلاب المتفوقين وقدمت لهم شهادات التفوق، وسط أجواءٍ من السعادة وتفاعل كبير من الطلاب الذين بدورهم شكروا الرابطة الإسلامية على مساندتها لهم في فترة الدراسة.

الجدير بالذكر أن الاحتفال تضمن العديد من الفقرات منها القرآن الكريم والنشيد والاسكتش المسرحي الهادف والتكريم















