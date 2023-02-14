نادي الأسير: حالة من التوتر تسود سجن "نفحة" أثر استفزاز الأسرى من قبل أحد السجانين

أكد نادي الأسير الفلسطيني، مساء اليوم الثلاثاء14/2/2023م، أن حالة من التوتر سادت سجن "نفحة" أثر استفزاز الأسرى من قبل أحد السجانين.

وبحسب تصريح صحفي لنادي الأسير، قال :"إن حالة من التوتر تسود سجن (نفحة) والأسرى يشرعون بالتكبير في عدة أقسام، بعد قيام أحد السّجانين، باستفزاز الأسرى خلال ما يسمى بالفحص الأمني، والتباهي بالمتطرف "بن غفير".

وأشار نادي الأسير في التصريح الذي تابعته"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" إلى أنّ الأسرى بدأوا اليوم بتنفيذ خطوات العصيان ردا على إعلان حكومة الاحتلال نيتها بتطبيق إجراءات الوزير المتطرف "بن غفير"، ومن ضمن خطوات الأسرى عرقلة ما يسمى "بالفحص الأمني".

وفي نفس السياق، قالت مؤسسة مهجة القدس للأسرى" إن قسم 3 و4 في سجن نفحة ينفجران بالغضب والتكبيرات في أعقاب تهديد السجانين للأسرى بعقوبات بن غفير".

يذكر أن "بن غفير"، قد أصدر أمرا بحرمان الأسرى الفلسطينيين من ماء الاستحمام بعد أسبوعين من حرمانهم من الخبز، ويشمل قرار بن غفير إعطاء وقت لا يزيد عن 4 دقائق لكل أسير للاستحمام، أي ما مجموعه ساعة فقط من تدفق المياه لكل جناح من زنازين السجن يوميا فقط.